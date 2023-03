La Rari Nantes si arrende a Padova Ora arrivano due trasferte cruciali

RARI NANTES

6

PLEBISCITO PADOVA

15

RARI NANTES : Sesena, Repetto, Perna 1, Gnassi, Mazzia 1, Redaelli, Morselli, Lepore, Marchetti, De Vincentiis, Altamura 4, Gavioli, Guidoreni. All. A. Posterivo.

CS PLEBISCITO PADOVA: Teani, Barzon 2, Valyi 1, Citino 2, Queirolo 1, Casson 2, Millo 1, Dario, Mckelvey 1, Meggiato 2, Centanni 3, Al Masri, Giacon. All. S. Posterivo.

Arbitri: Braghini e Valdettaro. Parziali: 2-4, 1-3, 2-3, 1-5.

Sconfitta con l’onore delle armi per la Rari Nantes Bologna che, nel recupero della quindicesima giornata di serie A1, cede alla corazzata Padova dopo aver giocato per tre tempi alla pari con le rivali venete. Le rossoblù di Andrea Posterivo scese in vasca in formazione rimaneggiata e con gli esordi delle giovanissime Gnass e Gavioli, hanno venduto cara la pelle provando a giocare fino alla fine la loro partita, grazie soprattutto alla vena realizzativa di Elena Altamura, autrice di 4 reti personali.

Adesso la Rari Nantes è attesa da altre due improbe trasferte con Orizzonte Catania e Sis Roma, prima di chiudere il proprio campionato nella sfida interna con il Trieste, tre confronti per cercare di togliere da una classifica molto complicata.

La classifica: Roma 45, Padova 40, Catania 37, Rapallo 27, Trieste 21, Bogliasco 15, Florentia 13, Brizz e Como 9, Rari Nantes Bologna 7