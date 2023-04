La Rari Nantes si tinge di azzurro

La Rari Nantes Bologna torna a tingersi di azzurro. Dal 23 al 26 aprile la giovane rarigirl Giada Gnassi, che in questa stagione ha fatto tra l’altro il suo esordio in serie A1, è stata infatti convocata per il raduno della nazionale giovanile, nate 2008 e successive annate, in programma a Firenze.

Il tecnico azzurro Aleksandra Cotti, bolognese doc ma da anni trapiantata proprio nel capoluogo toscano, ha infatti convocato Gnassi, autrice quest’anno di una grande crescita personale con la calottina della Rari Nantes, sia a livello giovanile che di prima squadra, facendo finalmente il suo esordio anche in serie A1.

Gnassi figura tra le 18 convocate e la sua convocazione in azzurro va a rinverdire, ancora di più, la già lunga e nobile fila di giocatrici della Rari Nantes che negli ultimi anni hanno fatto parte delle nazionali giovanili, come Olimpia Sesena, Chiara Morselli, Martina Lepore e Mariam Marchetti, giusto per citare le ultime 4 azzurrine di casa Rari. A livello di club per Gnassi, ma anche per tutte le formazioni giovanili della Rari Nantes, adesso la stagione entra nel vivo con le fasi decisive per la posizione nella graduatoria nazionale.

Ecco l’elenco completo delle giocatrici convocate per il raduno della nazionale giovanile: Zitelli e Ruani (Tolentino), Gnassi (Rari Nantes Bologna), Gennaro e Puleo (Orizzonte Catania), Bozzo e Paganuzzi (Bogliasco), Serafini e Mercatali (Como), Abrizi e Liofredi (Sis Roma), Battel e Breda (Padova), Mucogliava (Bentegodi Verona), Bianco (Rapallo), Minuto (Locatelli Genova), Bovo (Brescia), Gallettini (Sori).

Mazzoni Filippo