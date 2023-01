La Rari Nantes sorride Olimpia Sesena torna a vestire l’azzurro

Olimpia Sesena torna a vestire la calottina azzurra. Primo appuntamento del 2023 per il Progetto tecnico femminile e prima convocazione per raduno delle azzurrine per la portiera della Rari Nantes. Sesena è stata inserita nel gruppo di interesse nazionale dei settori giovanili femminili e parteciperà al raduno dal 22 al 25 gennaio al centro Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia e che interessa le ragazze under 17 e under 19. Dello staff tecnico che dirigerà le sedute di allenamento fanno parte il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo, il tecnico Giacomo Grassi, gli assistenti Cosimino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero e il medico Dante Vito.