La Roma a Cremona per restare al terzo posto Entusiasmo Lazio: riecco Milinkovic-Savic

"Divertirsi a giocare ancora e sentirsi ogni giorno più forte". Lo ha scritto sui social Gini Wijnaldum, sempre più vicino alla forma migliore dopo il lungo stop per infortunio. Il centrocampista della Roma cerca l’esordio da titolare martedì sera contro la Cremonese e Josè Mourinho sembra deciso a puntare sull’olandese per far rifiatare Matic. Nella conferenza stampa post Salisburgo, lo Special One ha speso belle parole per l’ex Liverpool: "Con lui in campo è un’altra musica", ha detto il portoghese che cerca la sinfonia perfetta per ottenere tre punti cruciali in chiave Champions. Vuole conferme anche Andrea Belotti che si è goduto la standing ovation dell’Olimpico dopo la prova di sacrificio e il gol decisivo agli austriaci in Europa League. La squadra intanto è tornata ad allenarsi a Trigoria, ma le prove tattiche vere e proprie in vista del match dello Zini scatteranno solo oggi. A Cremona non ci sarà Smalling, squalificato. In difesa è ballottaggio tra Kumbulla (favorito) e il nuovo acquisto Llorente. Dopo le ultime grandi prove con Verona e Salisburgo, Spinazzola è tornato il padrone della fascia sinistra, ma l’azzurro potrebbe riposare e lasciare spazio ad El Shaarawy (con Karsdorp sull’altro lato). Non riposerà invece Paulo Dybala che sta vivendo una stagione straordinaria con 12 gol stagionali e 7 assist. È lui l’intoccabile di una Roma da terzo posto.

Sull’altra metà di Roma, la Lazio si gode il clima di entusiasmo per la qualificazione agli ottavi di Conference League. "Ci dà tanta fiducia per le prossime partite di campionato, a partire da quella con la Sampdoria. Passare il turno in Europa era il nostro obiettivo, vogliamo fare bene in ogni competizione", ha detto ieri il difensore biancoceleste Patric con alle porte il match contro i blucerchiati di Stankovic all’Olimpico. Una gara che il jolly spagnolo definisce "molto complicata, piena di insidie come tutte le partite di Serie A - spiega in un’intervista ai canali del club -. Servirà la massima attenzione per tutti i 90’. Nonostante la classifica attuale della Sampdoria, non sarà un match dall’esito scontato".

È tornato a lavorare in gruppo Sergej Milinkovic-Savic che ha smaltito il virus gastrointestinale che l’ha colpito in settimana. Gestione fisica per Ciro Immobile dopo le ultime fatiche tra campionato ed Europa. L’attaccante dovrebbe partire titolare anche contro la Sampdoria, ma la cautela è massima per evitare ricadute nel momento più intenso del calendario".