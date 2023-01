La Salernitana su Vignato. Attesa per Calafiori

Giornata di studio e attesa, sul fronte mercato, aspettando l’arrivo di Saputo e una risposta dal Basilea: il Bologna, infatti, ha chiesto al club svizzero di conoscere le richieste per Riccardo Calafiori (20), per capire se ci siano margini di trattativa, posto che i rossoblù ad oggi cercano un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. Gli occhi di Sartori e Di Vaio si sono posati sull’ex Roma, accasatosi al Basilea in estate per 1,5 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita, dopo che Fiorentina ha dichiarato fuori dal mercato fino a giugno Aleksa Terzic (23).

L’Olympiakos tratta Reabciuk solo a titolo definitivo e il Verona chiede troppo (8 milioni) per Doig. In più, il Real Betis, ceduto per 15 milioni il terzino sinistro Moreno all’Aston Villa, è sulle tracce di Toni Lato (24) del Valencia e Vina della Roma (25). Il Bologna potrebbe così affondare per Calafiori. A meno che il ritorno di Saputo, atteso per il week end in vista delle sfide con Cremonese e Spezia, non porti in dote un extrabudget che a oggi però non è previsto.

Novità sul fronte uscite: sondaggio Salernitana per Vignato, mentre il lecce chiude per l’ala sinistra slovena Kljun (19) e si sfila per il rossoblù. La Salernitana segue anche Bajrami e Bandinelli dell’Empoli e nel caso affondasse per un giocatore dei toscani, Vignato potrebbe tornare d’attualità proprio per l’Empoli. Il Bologna aspetta e spera nell’uscita e magari nell’incasso per sbloccare l’impasse sul fronte entrate.

Da sbloccare c’è pure l’impasse relativa ai rinnovi di Orsolini e Dominguez: l’agente dell’argentino ha fatto sapere quattro giorni fa che sarebbe arrivato nel giro di una decina di giorni: morale, la speranza è che arrivi a ridosso della partita con lo Spezia, con Saputo presente, con il club che intende blindarlo e costruire con lui il Bologna del futuro, schivando di doverlo cedere in estate, con Fiorentina, Lazio e club esteri alla finestra in attesa di capire se tra Bologna e Dominguez la fumata sarà nera o bianca.

Marcello Giordano