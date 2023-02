La sciabola Virtus si conferma al top: Mastrullo è il nuovo campione d’Europa

La sciabola della Virtus continua a sfornare risultati di altissimo livello. E’ il caso di Marco Mastrullo, l’atleta bianconero che, impegnato a Tallinn in Estonia in occasione dei campionati europei giovanili, è il più bravo nella sciabola, mettendosi al collo una prestigiosa medaglia d’oro. Il segnale che il lavoro portato avanti dal presidente Giuseppe Sermasi e dal suo vice, nonché direttore tecnico Marcello Scisciolo, sta continuando a produrre risultati di spessore, grazie anche alla presenza di un tecnico di assoluto valore qual è Andrea Terenzio. Al resto, ci pensano gli esempi che arrivano dall’alto: dal ’capitano’ Gigi Samele (due argenti all’ultima edizione dei Giochi di Tokyo 2020) all’arrembante Matteo Neri.

Mastrullo (nella foto) dà spettacolo e regala mille emozioni perché la finale con l’ucraino Darii Lukashenko finisce 15-14. Mastrullo, di origine foggiana (proprio come capitan Samele), dopo la fase a gironi si trova a occupare l’undicesima posizione. Poi, grazie a una progressione notevole, si lascia alle spalle tutti i rivali, salendo sul gradino più alto del podio e potendo ascoltare, così, le note dell’inno di Mameli. A livello femminile, altra soddisfazione per la Sef Virtus che conquista il bronzo, a livello cadette, grazie a Giada Likaj, punto di forza di una prova a squadra che vede l’Italia superare la Polonia, 45-42, nella finale di consolazione.

Nel contesto nazionale, a Montesilvamp (serie C2, zona 2) arriva il tredicesimo posto a squadre con Dario Grassi, Ruben Guidoboni, Matteo Poggi e Guglielo Zardi. Un gradino più sotto, la formazione donne composta da Sofia Alberghini, Anna Paola Bertuzzo, Jessica Bongiovanni e Matilde Dondi.

A Bolzano, nel campionato italiano under 14 di spada, ventisettesima piazza per Leonardo Bertoli, Lorenzo Cofone, Cristian Ghini e Andrea Zanarini. Doppio quarto posto, infine, a San Severo, per la sciabola a squadre under 14 con Costantino Zuffa, Nicolò Sighinolfi, Pierfrancesco Cicerchia, Lorenzo Veggetti (ragazzi-allievi) e Federico Finelli, Dimitri Vitali e Leonardo Falchieri (maschietti-giovanissimi).