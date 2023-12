La settima della Francesco Francia. Il Cvd ritrova il sorriso con Modena

Battuta d’arresto amara per i New Flying Balls di coach Conti, che non riescono a dare continuità al successo contro Mestre e restano così invischiati nella metà bassa del girone B di serie B. Ultima giornata di andata invece sui parquet dell’Interregionale e weekend da dimenticare per il Bologna 2016 di coach Lunghini, che cade a Piadena al termine di una serata da 1678 dal campo e un atteggiamento rinunciatario. A un centinaio di chilometri esulta l’altra bolognese Olimpia Castello, che fa suo il big match-salvezza a Cernusco e chiude con un rendiconto di 4 vittorie e 7 sconfitte. Giro di boa nel girone A di serie C, con l’inarrestabile marcia della Francesco Francia, che priva di Almeoni espugna Montecchio e inanella la 7ª vittoria consecutiva: per coach Mondini è sempre primo posto con Scandiano.

Torna a sorridere invece il Cvd Casalecchio, che a un mese dall’ultima vittoria piega Modena e si rimette in corsa. Nel girone B suona la quarta la Virtus Medicina, che costringe alla resa Ozzano e resta leader del raggruppamento a +2 sulla Cmp Global, che soffre contro San Lazzaro ma fa 8 su 8 e con una partita in meno. In DR1 ghermisce la vetta in solitaria del girone A l’Audace Bombers, che espugna Novellara e approfitta del secondo ko consecutivo di Vignola. Nel girone B continua il braccetto al vertice fra Argenta, bene a Faenza, e Budrio, che nella sfida per il primo posto liquida Granarolo e si porta a +2 sui cugini.

Giacomo Gelati