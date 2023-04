La sicurezza del capitano Jhon

In estate non fu la prima scelta del duo Sartori-Di Vaio. Ma alla faccia delle gerarchie scritte sulla carta Jhon Lucumì a Casteldebole fin dall’inizio si è ritagliato un ruolo da protagonista, cosa tutt’altro che scontata per chi affronta il suo primo anno in Italia. Risultato: Lucumì figura al primo posto tra i calciatori di movimento (davanti a tutti c’è Skorupski) nella classifica dei rossoblù con il minutaggio più alto in campionato: 2.182 giri di lancette. Stakanovista assoluto, è sceso in campo in 25 delle 29 giornate, e tutte dal 1’. Lo stesso Mihajlovic, prima dell’esonero, gli aveva dato una maglia da titolare, maglia che nella gestione Motta il nazionale colombiano non ha avuto in dote solo in due circostanze: con la Juventus all’andata, quando si accomodò in panchina, e col Monza al Dall’Ara perché squalificato. Nonostante non parli ancora l’italiano, Thiago di recente gli ha dato perfino la fascia da capitano, spiegando che "Jhon è un ragazzo molto inserito nel gruppo". Della serie: sa parlare ai compagni e sa farsi ascoltare. Ma soprattutto sa difendere.