La squadra c’è, ma quella ’Lucumata’...

Giorgio

Comaschi

Fatale fu una Lucumata. Se Lumachì non casca nella trappola di Dybala possiamo stare lì fino a fine gennaio e la partita è 0 a 0. Poi la frase alla fine è sempre: "Bè però non abbiamo giocato male". Sì però intanto hanno vinto gli altri. Ma se non tiri in porta nel calcio (udite udite!) non si fa gol e allora bisogna cercare di capire perché non tiri in porta. Poi tutte le solite chiacchiere sulla squadra più solida, più quadrata, più tosta, messa bene eccetera. Certo che è una bella cosa. E’ come quando parliamo dei 50 punti che è una roba che serve per i gonzi, anche perché lo sanno anche i bambini che farne 50, o 52, o 47, o 48 (arriviamo a dire anche 55) non serve a un’amata cippa. Sei nel nulla eterno e basta. Ma questo è un altro discorso. Non fai gol a Roma perché "Guarda che belle cosce" non azzecca una partita delle sue, anche perché ha anche incollato agli zebedei Smalling. Lui prova a fargli vedere le cosce, ma a Smalling non piacciono e allora buonanotte ai suonatori. Il Pannocchia con l’elmo disegnato in testa (Dominguez) vuol sempre mettere la bella palletta scodellata, quando invece a volte bisognerebbe tirare. L’argentero vedovo mondiali poi ha sempre quella roulotte attaccata alle chiappe e la sua velocità è quella che è. Poi: Il Lentiggine (Ferguson) non si vede perché il centrocampo della Roma lo rapisce e lo invita fuori partita a far balotta, Il Brillantina (Soriano) si mette in una zona che scompare dai radar della partita (qualcuno è rimasto a Roma ed è ancora là che lo cerca sulla trequarti sinistra, ma non si trova). L’unico è l’Orso che urla da Orso e, nonostante le sue eterne trovate bizzarre, è l’unico che frigge e punge e soprattutto vede la porta senza casteledebolizzarsi nel titic titoc. Nel voler stare allegri guardiamo l’altra mezza del bicchiere: il Bologna c’è e il Cipressone ci sa fare (dimentichiamo Cerantola). Poi una domanda cosmica, alla fine, relativa a Cambiaso. Una domanda sola e secca: "Perché?".