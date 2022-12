La storia della città colorata di rosso e di blu

di Marcello Giordano

Ci sono i progetti sportivi e quelli che ruotano attorno al mondo rossoblù e che chiamano in causa il Bologna stesso. A portarli avanti, l’Associazione Percorso della memoria Rossoblù, nata all’interno del Centro Bologna Clubs, che ha come presidente Stefano Dalloli e come membro onorario Davide Gubellini, presidente della Unione nazionale veterani dello sport, sezione di Bologna.

Raccontare la storia della città anche attraverso le gesta sportive della realtà calcistica è l’obiettivo e in vista del 2023 l’associazione ha in mente tre progetti. Il primo riguarda lo Sterlino, quello che fu il primo campo da gioco del Bfc e che visse il match inaugurale il 30 novembre 1913. L’anno che sta arrivando celebrerà i 110 anni del primo storico impianto dedicato al pallone in città: "Nel nuovo anno inizieremo un crowfunding (raccolta fondi) per finanziare e realizzare un murales allo Sterlino, il mitico impianto del Bologna fino al 1927", spiegano Dalloli e Gubellini. L’intento? Ricordare che laddove oggi sorge una piscina si sono celebrate le gesta dei rossoblù, comprese quelle della stagione 24-25, del primo scudetto passato alla storia come il tricolore delle pistole.

"L’incontro che inaugurò il campo dello Sterlino risale al 30 novembre 1913, Bologna-Brescia 1-1. Per la data del 30 novembre contiamo che il murales sia realizzato e speriamo e contiamo in un confronto e nel sostegno di Casteldebole per questo progetto".

Dalloli e Gubellini hanno le idee chiare e chiedono sostegno al Bologna e al Comune per portare avanti progetti culturali nel nome del Bfc: "La partnership gratuita e appassionata con la nostra associazione può portare frutti, speriamo nel sostegno e nell’ascolto da Casteldebole", spiegano.

Sarà questa una delle novità, non l’unica, perché l’associazione porterà avanti e cercherà di intensificare un’altra iniziativa-

"Ormai da cinque anni andiamo nelle scuole con dei progetti didattici di educazione civica, richiesti dai docenti dei licei cittadini. Quest’anno la nostra collaborazione si è allargata anche all’Istituto Storico Parri".

Solo quest’anno Gubellini ha incontrato circa 500 studenti per una serie di incontri sulla storia del Novecento, con particolare riferimento al drammatico periodo della seconda guerra mondiale: "E’ un periodo che racconta di un’epoca decisiva per il futuro del nostro Paese e del Bfc e che include la figura di Arpad Weisz. Si può raccontare e contestualizzare la storia attraverso ciò che accadde ai personaggi legati al Bologna".

A questo si aggiungono le energie spese nel 2022 per valorizzare risultati, percorso umano e sportivo delle calciatrici rossoblù che vinsero i campionati italiani del 1968 e 1969, conquistando in Cecoslovacchia il primo trofeo internazionale di calcio femminile.

Ma non è finita. "Un ultimo appello, al Bologna fc 1909 e alle autorità cittadine", è la richiesta di Dalloli e Gubellini: "Dedichiamo qualcosa di importante alla memoria di Angelo Schiavio, semplicemente il nostro migliore marcatore con quasi 250 goal in 113 anni di storia, senza il quale l’Italia avrebbe molto probabilmente un Mondiale in meno. Una targa in sua memoria nei pressi dello storico negozio di via Clavature sarebbe un primo passo e un atto doveroso".