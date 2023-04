La strana Pasqua di Pioli e Inzaghi

Leo

Turrini

Berlusconi e Moratti erano padri padroni, erano l’espressione di un sentimento collettivo e chi allenava in loro nome aveva un punto di riferimento ben preciso. Nel 2023 non è più così, non può più essere così.

Detto questo, la storia del calcio contemporaneo è piena di squadre che hanno trovato in Europa quanto non erano in grado di afferrare in patria. Nel 1998 in Liga il Real Madrid faceva piangere, ma alzò la Champions. Nel 2012 in Premier il Chelsea faceva ridere, ma si aggiudicò la Coppa più importante.

Per Milan e Inter, tra il dire e il fare ci sono il Napoli e il Benfica. Se il calcio avesse una logica, Pioli e Inzaghi non avrebbero diritto al pronostico. Ma, appunto, Milan e Inter sono, a dispetto delle proprietà attuali, entità esoteriche, metafisiche. Mai dire mai.

A Pasqua, soprattutto.