La strana via della Juve per la Champions

C’era una volta la Juve che viveva per la Champions, chiudeva i gironi eliminatori in anticipo e aspettava febbraio come l’inizio della vera fase della stagione. Poi sono arrivati Paratici, Ronaldo, le plusvalenze, le sentenze, la notte del Maccabi, il cortomuso, gli acquisti incomprensibili, la disfatta di Lisbona. E la Champions è sfumata dapprima sul campo per quest’anno e poi nelle aule della giustizia sportiva per il prossimo. Ma la Juve ci riprova. Come andare a Roma passando per Oslo, ma ci riprova. La strada è lunghissima e difficilissima: bisogna vincere l’Europa League, manifestazione massacrante e scomoda, una coppa che non è nel Dna bianconero e che il solo Conte era arrivato a sfiorare. In più, anche vincere l’Europa League potrebbe non bastare: l’Uefa infatti minaccia ancora i bianconeri di escluderli dalle competizioni europee e aspetta le sentense ordinarie e sportive per decidere. Considerati anche i rapporti tra Juve e Uefa per la vicenda Superlega, ipotizzare ibianconeri in Champions il prossimo anno è davvero problematico.

Il primo step è stasera contro il Nantes, squadra molto fisica e ostica. Allegri ritrova Bonucci e Cuadrado.

Queste le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore: Kombouarè.

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo).