La tabella Thiago: "Prima i rinforzi e meglio è"

di Massimo Vitali

La coperta corta di gennaio, un anno fa, inaugurò una crisi di risultati che per il Bologna di Mihajlovic durò fino ad aprile e che non fu arginata dai puntelli impalpabili del mercato in corsa (Aebischer e Kasius). Adesso c’è un altro gennaio all’insegna dell’emergenza e a Casteldebole si spera di non pagare nuovamente dazio agli infortuni. Fuori Arnautovic, Zirkzee, Barrow, De Silvestri e Bonifazi in un colpo solo. E Thiago Motta, nell’antivigilia della sfida con l’Atalanta, che fa? Fa il capitano coraggioso, che in mezzo al mare in tempesta tiene la barra dritta senza farsi spaventare dai marosi: ma soprattutto senza bussare a rinforzi in quei reparti, attacco e difesa, in cui si sono aperte improvvisamente le falle. Occhio alle parole, che col tecnico italiano-brasiliano sono sempre un po’ da decrittare.

"Io alla mia società chiedo, e chiedo tanto, quando penso che come squadra possiamo migliorare – dice Thiago –. Aggiungo che, come ogni allenatore, penso che prima i rinforzi arrivano e meglio è. Ma abbiamo le idee chiarissime e gli infortuni non cambiano le nostre strategie".

Per essere ancora più solari: "Arnautovic oggi non ce l’ho e nemmeno Zirkzee, ma non prendiamo un altro attaccante perché ho fiducia sia in Marko che in Joshua: quindi li aspetto. La loro assenza fornirà un’ottima opportunità agli altri di dimostrare il loro valore". Fari puntati su Atalanta e Udinese, le prime sfide che il Bologna affronterà da ‘spuntato’, con soluzioni di fantasia, vedi Sansone finto centravanti ("ma anche Soriano e Orsolini possono giocare lì"), che il tecnico dovrà estrarre dal cilindro. Dopodiché si faranno nuove valutazioni, perché quell’Arnautovic con l’avampiede destro ammaccato "da rivalutare tra dieci giorni", come da comunicato del club, è una formula un po’ sibillina che lascia spazio a tutte le ipotesi, comprese le più funeste.

Ma Thiago non si fascia la testa prima di essersela rotta. Dice che "dove sappiamo potranno arrivare o uno due giocatori (a sinistra, ndr) ma se non arriveranno la nostra strada non cambia".

Elogia Gasperini, che definisce "uno dei migliori allenatori che ho avuto in carriera". Tiene nel mirino l’Atalanta, che "ha un po’ cambiato il suo modo di giocare ma resta una squadra aggressiva, che ti pressa e che riparte con intensità e qualità". Senza gli attaccanti di ruolo, con i nerazzurri "dovremo muoverci molto, giocare la palla a un tocco e non dare punti di riferimento".

Quanto a Kasius e Vignato, da settimane con le valigie in mano, "vedremo se li convocherò o meno: ho ancora un allenamento per decidere". La strada, però, è già ampiamente tracciata: "Uno come Vignato ha qualità, ma qui ha trovato pochi minuti: invece alla sua età deve giocare". Sottinteso: da un’altra parte.

L’ultimo pensiero è per la scomparsa di Gianluca Vialli: "In momenti così non ci sono tante parole da dire. La sua è una perdita enorme. Personalmente l’ho conosciuto poco, ma da fuori vedevo il suo sorriso e la sua capacità di farsi voler bene da tutti".