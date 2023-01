La Tecnocem 85 batte Camerano Lo United Modena

Due vittorie per le bolognesi nel girone B del campionato A2 di pallamano. La Tecnocem 85 allenata da Andrea Fabbri non concede scampo a Camerano, battuto 33-29. Il migliore in assoluto è il capitano, Andrea Norfo che, da solo, firma un terzo del bottino (11 gol) della società di cui è presidente Antonio Jelich. In evidenza tra gli altri Luca Argentin con 6, Luca Cimatti e Nepomiceno Mula con 3. Da segnalare anche il rientro a tempo pieno di Riccardo Stabellini che, dopo aver recuperato (è stato a lungo infortunato) ha segnato 3 gol.

Sorride anche il Bologna United di Giorgio Tedesco che supera, 28-26, la Pantarei Modena. In attacco il più prolifico è Tobias Wolf con 8, poi Francesco Rossi con 5, Moustapha Sidibe e Danilo Kevin Cavalera con 4.

Le altre gare: Monteprandone-Sassari 34-29; Ferrara-Chiaravalle 33-33; Tavarnelle-Parma 33-27; Pescara-Lions Teramo 22-28; Prato-Cingoli 5 febbraio

La classifica: Cingoli e Ferrara 28; Tecnocem 85 San Lazzaro 27; Chiaravalle 23; Camerano 21; Sassari 17; Bologna United (-5) e Modena 13; Parma 10; Tavarnelle 9; Prato e Lions Teramo 8; Monteprandone e Pescara 5.