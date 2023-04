La tentazione tridente Dubbio tra Nico e Moro

di Giacomo Guizzardi

Tridente sì o tridente no? E chi per completare il centrocampo? La vigilia di Verona-Bologna, in casa rossoblù, è costellata di dubbi. Nella testa di Thiago Motta sono percorribili più strade, ma solamente stasera si capirà quella che il tecnico ha deciso di seguire in via ufficiale per quel che riguarda la formazione da opporre alla squadra di Zaffaroni.

Partiamo dai punti fermi: la difesa, a maggior ragione nelle ultime uscite, ha mostrato solidità, concretezza e ha sbavato poco. Ecco perché Thiago sembrerebbe intenzionato a confermare in blocco il reparto che ha ben figurato nelle scorse gare: Skorupski in porta, Posch a destra, Soumaoro e Lucumì coppia centrale e Kyriakopoulos sul versante mancino. L’ex Sassuolo ha convinto e sta acquisendo via via sempre più spazio nelle idee di Motta, tanto che al rientro dall’infortunio di Cambiaso ci sarà anche questo ballottaggio da sciogliere. In ogni caso l’esterno greco sta offrendo garanzie come laterale basso e da lì non dovrebbe essere spostato.

A centrocampo il posto fisso lo hanno sia Schouten sia Ferguson, il dubbio riguarda l’ultima maglia da assegnare: Moro è partito titolare sia con l’Atalanta sia con l’Udinese, Dominguez lo ha rilevato nel match interno contro il Milan. L’argentino, nell’ottica di una partita fisica e durante la quale sarà necessario mostrare i muscoli, parte in vantaggio rispetto al croato, più adatto a una gara di palleggio. Occhio alle diffide: sia Nico che Lewis, in caso di ammonizione, salterebbero la Juventus.

E davanti? L’ipotesi di schierare un tridente ‘pesante’ dal primo minuto affascina Thiago, che fin qui non ha mai azzardato. Anzi, una volta in realtà sì: nel secondo tempo di Atalanta-Bologna Motta ha schierato contemporaneamente Barrow, Sansone ed Orsolini, e proprio l’idea di gettarli nella mischia dall’inizio può rappresentare una soluzione inedita. In una gara che il Verona imposterà sulla ‘lotta’, avere due sbocchi offensivi sulle fasce come Orso e Musa può garantire un alto indice di pericolosità. L’alternativa? C’è, ovviamente. E si chiama Michel Aebischer: lo svizzero, per dare maggiore equilibrio (ma non ditelo a Thiago) potrebbe prendere il posto di Orsolini, al momento comunque favorito.