La V nera a Sassari in difesa della vetta

Penultimo turno di campionato per la Virtus che questo pomeriggio alle 18 scende in campo al Palaserradimigni di Sassari in casa della Dinamo. "Ci attende l’ultima trasferta della stagione regolare – conferma coach Giampiero Ticchi – è una sfida importante fondamentale per consolidare il primo posto". Virtus prima, ma Sassari rivelazione della stagione e quarta forza del campionato.

"Incontriamo una squadra con tanto talento e fantasia, serve una prestazione intensa, solida, cercando di punire i loro punti deboli". Diretta streaming su Lbf tv; direzione di gara affidata a Wassermann, Praticò e Grappasonno.

f. m.