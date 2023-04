La V nera a un passo dalla finale Ticchi: "Evitiamo certi errori"

di Filippo Mazzoni

Primo match point per la Virtus che, alle 20,30 al PalaCarzaniga (diretta su Lbf tv), cerca di battere il Geas Sesto San Giovanni e chiudere la serie di semifinale conquistandosi un posto nella finalissima scudetto.

Dopo la vittoria di fronte agli oltre tremila spettatori del PalaDozza per 64-49, la formazione di Giampiero Ticchi ha la ghiotta occasione di chiudere subito i conti e di raggiungere, senza ricorrere all’eventuale bella in programma martedì al PalaDozza, l’atto conclusivo che assegnerà il titolo tricolore.

"Incontreremo Geas dopo esserci portati a casa la prima partita – conferma proprio coach Ticchi – penso più per meriti difensivi che offensivi. Dovremo ripetere una prestazione simile, stando attenti a non permettere loro di giocare con entusiasmo di fronte al proprio pubblico".

La sfida con il Geas, in casa Virtus è vista con grande rispetto e attenzione, anche perché la formazione di Cinzia Zanotti ha dimostrato, ribaltando il fattore campo con Sassari, di essere una squadra molto temibile.

"Abbiamo guardato come mantenere il nostro ritmo in attacco perché il loro cambio sistematico di difesa è molto difficile da affrontare – conferma il coach bianconero – per cui cercheremo di mettere in pratica i nostri adattamenti per non ripetere gli errori di gara-uno. Dobbiamo impedire da subito che possano prendere vantaggi importanti sin dall’inizio ed essere presenti a rimbalzo: quella sarà la chiave di svolta della serie".

A referto, ma per onor di firma sia Francesca Pasa che Sabrina Cinili.

Le condizioni delle due giocatrici migliorano, ma in casa bianconera non si vuole rischiare una ricaduta della condizione delle due giocatrici. Pronta alla battaglia che attende la Virtus, la giovane Beatrice Del Pero, cresciuta tantissimo nel corso dell’anno ed elemento che conti fatti ha dimostrato ottime qualità.

"Il Geas ha dimostrato di essere una grande squadra capace di metterci in difficoltà. Dovremo partire forti come loro hanno fatto nei primi minuti al PalaDozza, dimostrandosi subito aggressive. Il nostro obiettivo rimane vincere la serie per cui dovremo assolutamente imporci. La chiave? Dobbiamo credere in noi stesse. Quando arrivi a questo punto della stagione devi puntare sulle certezze che ti hanno fin qui accompagnato, e cogliere i frutti del duro lavoro".

Stasera si gioca anche gara-due tra Venezia e Schio, con le vicentine che a loro volta hanno l’occasione di chiudere, senza necessità di arrivare a gara-tre, la propria serie.

Direzione di gara-due affidata a Salustri, Almerigogna e Corrias.

Le serie di semifinali: Geas Sesto San Giovanni-Virtus Segafredo Bologna (serie 0-1, 49-64); Venezia-Schio (0-1, 59-63).