La V nera chiude al primo posto Ticchi: "Orgoglioso di questo risultato"

VIRTUS BOLOGNA

90

BRIXIA

51

SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 9, Pasa 3, Dojkic ne, Rupert 32, Barberis 12, Andrè 8, Zandalasini 8, Orsili 2, Parker 16, Laksa ne, Cinili ne. All. Ticchi.

BRIXIA: Tomasoni, C. Zanardi 12, Molnar 7, De Cristoforo 7, Tempia 6, Pinardi 3, Moreni, Scalvini, Minelli, Rainis 6, Vente 6, Baltkojiene 4. All. S. Zanardi.

Arbitri: Bonotto, Forni, Mignona.

Note: parziali 22-13, 40-24, 59-44.

Tutto facile per la Virtus che batte la retrocessa Brixia e conquista il primo posto. Partita scontata quella del PalaSavena, dove le lombarde hanno provato a rimanere in scia per poi cedere. Soddisfatto Ticchi. "Orgogliosi di questo traguardo".

Le altre gare: Geas-Venezia 51-67, Schio-Sassari 85-79, San Martino di Lupari-Campobasso 63-58, Lucca-Faenza 68-72, Crema-Valdarno 90-58, Moncalieri-Ragusa 57-68.

La classifica: Virtus e Schio 48, Venezia 44, Sassari 36, Geas 32, Campobasso e Ragusa 28, Crema 24, San Martino 22, Lucca, Moncalieri e Faenza 14, Valdarno 8, Brixia 4.