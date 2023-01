La V nera ci prova a Bourges

Trasferta francese per la Virtus che, nella seconda giornata di Eurolega scende in campo in casa del Tango Bourges al Palais des Sports alle 20 (diretta youtube sul canale euroleaguewomen).

Ultimo appello per Zandalasini e compagne che dopo la beffa della sfida contro il Valencia, proveranno a rialzare la testa contro la quinta forza del girone A. C’è voglia di riscatto per le bianconere che tanto bene stanno facendo in campionato e che invece non riescono a sbloccarsi a livello internazionale, dove un po’ di sfortuna e poca lucidità nel finale sono costate qualche sconfitta di troppo.

Oltretutto la Virtus, che si presenta al completo a Bourges, vorrà vendicarsi della sconfitta 61-64 subita all’andata il 2 novembre.

Le altre gare: Fenerbahce-Szekszard, Praha-Valencia, Polkowice-Olympiacos.

La classifica: Fenerbahce, Polkowice e Praha 12, Valencia 10, Bourges 8, Szekszard 6, Virtus Bologna 4, Olympiacos 0.

Filippo Mazzoni