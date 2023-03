La V nera di Ticchi a caccia del "13"

La Virtus vuole centrare il 13. No, non stiamo parlando del celebre Totocalcio, ma di quella che sarebbe la tredicesima vittoria consecutiva chiudendo, con una nuova affermazione tutto un girone di campionato. Da Ragusa a Ragusa, si potrebbe chiudere questa sera un ciclo di vittorie inanellato da Sabrina Cinili e compagne che hanno subito l’ultima sconfitta il 4 dicembre alla decima di campionato quando le siciliane si imposero 76-72. L’appuntamento è al PalaDozza alle 20,30. Sulla panchina ragusana siede Lino Lardo, ct della nazionale femminile ed ex tecnico della V nera. La Virtus sta attraversando un periodo positivo con Giampiero Ticchi (nella foto Schicchi) che ha raggiunto quota 100 vittorie proprio nell’A1 donne.

Le altre gare: San Giovanni Valdarno-Campobasso, Sassari-San Martino di Lupari, Lucca-Moncalieri, Brixia-Crema, Faenza-Geas Sesto San Giovanni, Venezia-Schio (domani).

La classifica: Schio 44, Virtus Bologna 40, Venezia 36, Sassari 34, Geas Sesto San Giovanni 28, Ragusa e Campobasso 24, San Martino 18, Crema 16, Moncalieri 14, Faenza 12, Lucca e San Giovanni Valdarno 8, Brixia 4.

Filippo Mazzoni