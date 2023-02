La V nera di Ticchi all’attacco del Geas

La Virtus torna in campo. Dopo la pausa per la nazionale torna il campionato ed è subito sfida di alta classifica per la Virtus. Alle 18, al PalaCarzaniga la formazione di Giampiero Ticchi affrontare il Geas. Confronto di alta classifica per Cecilia Zandalasini e compagne visto che si troveranno di fronte la quinta forza del campionato. Proprio ieri Zandalasini, insieme a Ivana Dojkic ed a Olbis Andrè hanno partecipato ad un evento che ha coinvolto il settore giovanile bianconero insieme con quello di altre società del comprensorio bolognese.

Le altre gare: Moncalieri-Schio, San Giovanni Valdarno-San Martino di Lupari, Faenza-Sassari, Ragusa-Crema, Campobasso-Brixia, Venezia-Lucca.

La classifica: Schio 38, Virtus Bologna 34, Venezia 32, Sassari 28, Geas 24, Ragusa 22, Campobasso 20, San Martino di Lupari 16, Faenza, Moncalieri e Crema 12, Lucca 8, San Giovanni Valdarno e Brixia 4.