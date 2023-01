La V nera di Ticchi carbura e fa il blitz

SAN MARTINO DI LUPARI

57

VIRTUS BOLOGNA

80

SAN MARTINO: Washington 13, Milazzo 9, Pastrello, Kaczmarczyk 18, Dedic 8; Verona 3, Ianezic 2, Russo 2, Arado 2, Guarise, Frigo, Diakhoumpa. All. Serventi.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 4, Laksa 5, Zandalasini 6, Parker 20, Rupert; Del Pero 9, Barberis 3, Dojkic 11, Andrè 15, Orsili 2, Cinili 5. All. Ticchi.

Arbitri: Salustri, Capurro e Mura.

Note: parziali 18-11, 37-38, 45-63.

Successo esterno per la Virtus che passa in casa del Fila San Martino. Inizio difficile, con 7-0 per le Lupe e Virtus a secco per i primi 4’, poi la formazione di Giampiero Ticchi entra in partita, rimane in scia della formazione diretta dall’ex Lorenzo Serventi e completa l’aggancio nella seconda frazione di gioco. La sfida si decide nei due parziali centrali, soprattutto il terzo dove Parker e Andrè guidano le compagne all’allungo decisivo. L’ultima frazione è pura accademia con la V nera che controlla, gestisce e conquista un sigillo importante su un campo tosto.

La classifica: Schio 30, Virtus e Venezia 26, Sassari 22, SS Giovanni 20, Ragusa 18, Campobasso 16, San Martino 14, Moncalieri 12, Faenza 10, Crema 8, Lucca 4, Brixia e Valdarno 2.