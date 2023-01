La V nera di Ticchi fa festa al PalaDozza Sfatato il tabù

VIRTUS BOLOGNA

89

BC POLKOWICE

76

VIRTUS: Dojkic 15, Laksa 25, Zandalasini 15, Cinili 6, Rupert 15; Andrè 8, Pasa 3, Del Pero 2, Barberis, Orsili ne, Parker ne. All. Ticchi.

POLKOWICE: Friskovec 6, Wheeler 30, Gajda 6, Movunga 15, Spanou 13; Gertchen, Telenga 6, Puter, Banaszak ne. All. Kowalewski.

Arbitri: Tomic, Toth, Gracin.

Note: parziali 17-26, 45-39, 65-55.

Primo successo casalingo in Eurolega per la Virtus che sfata il tabù PalaDozza e batte, così come all’andata in terra polacca, le prime della classe Polkowice. La formazione di Gianpiero Ticchi parte male 0-10 dopo 1’30“, prosegue peggio, andando sotto di 15, ma poi ha la forza di riprendere in mano la sfida, trovando le giuste misure prima a livello difensivo e poi in attacco dove Zandalasini e soprattutto Laksa sono decisive. Col passare dei minuti le bianconere recuperano. La rimonta si concretizza poco dopo, al 17’ con il canestro di Dojkic del 38-37. La Virtus continua a macinare gioco e punti: nella ripresa Laksa e compagne allungano e vincono con grande merito.