La V nera di Ticchi riabbraccia D’Alie

Si avvicina il primo appuntamento dell’anno per la Virtus. La formazione di Giampiero Ticchi torna in campo domani alle 18 a Crema, nella prima del 2003. Così come nel recupero del 28 contro Brixia, Sabrina Cinili e compagne sono attese da un testa-coda facile ma da non sottovalutare. La differenza tra le prime della classe e il resto delle formazioni di A1 appare netto, ma di fronte al pubblico del PalaCremonesi, la Parking Graf Crema proverà a vendere la pelle facendo leva soprattutto sulla vena dell’ex Rae Lin D’Alie. L’americanina dopo ave saltato le prime due sfide per infortunio, si sta confermando come uno degli elementi cardine delle lombarde con una media di 10 punti, 6 rimbalzi e 3 assist a partita, con un impiego di oltre 30’. In casa Virtus coach Ticchi dovrà ancora fare a meno di Ivana Dojkic. La croata sta bene, ma non è ancora pronta per il rientro, con l’ultima apparizione della giocatrice, per altro solo 5 presenze in campionato per lei, che risale al 19 novembre con Venezia.

Filippo Mazzoni