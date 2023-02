Settimana di scarico per la Virtus. Con la sosta delle attività di club e le 6 convocate nelle nazionali, in casa bianconera si è lasciato un po’ di riposo alla squadra, in vista della ripresa del campionato, delle ultime partite di Eurolega e della Final Eight di Coppa Italia in programma a fine marzo a Campobasso.

Con Zandalasini e Andrè impegnate nella nazionale italiana, Rupert con la Francia e Laksa con la Lettonia per le qualificazioni per EuroBasketm e con Barberis e Del Pero in azzurro nel 3x3 al raduno in vista del torneo di Landerneau (Francia), coach Giampiero Ticchi ha lasciato a riposo le giocatrici. I primi ritorni in palestra sono previsti solo domani, anche se la ripresa a ranghi completi sarà dalla prossima settimana.

La sosta servirà per ricaricare le pile, ma spezza un momento positivo per le bianconere che tra fine 2022 e inizio 2023 in campionato hanno messo insieme un filotto di 9 successi riportandosi a -2 dalla capolista Schio.

L’ultimo stop di Cinili e compagne risale al 4 dicembre a Ragusa. Il momento positivo della Virtus si estendeva anche all’Eurolega dove le bianconere si sono imposte nelle ultime 2 sfide casalinghe con Polkowice e Olympicos. Alla ripresa delle sfide la Virtus sarà di scena il 19 in casa del Geas Sesto San Giovanni. A livello internazionale le bianconere chiuderanno la prima partecipazione in Eurolega affrontando lo Szekszard il 22 febbraio e l’1 marzo Praga.