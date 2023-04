La V nera Under 15 si laurea ancora campione regionale

Per il secondo anno di fila la formazione under 15 della Virtus, allenata da Matteo Grazi, si laurea Campione Regionale. I giovani bianconeri hanno ottenuto questo successo con una gara di anticipo grazie al successo casalingo contro Cesenatico e alle contemporanee sconfitte di Ferrara e Bsl, che chiuderanno questa fase rispettivamente al secondo e al terzo posto. Giovedì si disputerà l’ultima gara di campionato a San Lazzaro con un risultato ormai ininfluente ai fini della classifica finale, mentre dal 12 al 14 maggio si terrà il girone interregionale a Tolentino, valido per l’accesso alle Finali Nazionali di categoria.