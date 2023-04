La V nera vuole chiudere i conti contro Crema Ticchi: "Sfruttiamo la nostra fisicità"

La Virtus sale a Crema per chiudere subito i conti. In vantaggio 1-0 nei quarti, la formazione di Giampiero Ticchi (foto) prova a chiudere i conti già alle 21, in gara-due, senza dovere fare ricorso allo spareggio. Dopo la vittoria al PalaDozza, Sabrina Cinili e compagne possono conquistare la semifinale. Fuori ancora Francesca Pasa per la botta al volto che l’ha messa ko nella semifinale di Coppa Italia con Venezia, senza capitan Cinili, anche lei a referto, ma alle prese con i problemi cronici che si porta dietro da inizio stagione, la V nera si troverà in un ambiente caldo con una matricola che vorrà onorare il primo anno in A1.

"Affrontiamo il ritorno contro un’avversaria che, come abbiamo potuto vedere, è una squadra scorbutica, capace di mettere in difficoltà per via della loro pressione che è asfissiante, come se fossero delle ombre – conferma coach Ticchi –. Dovremo cercare di sfruttare la nostra fisicità per cercare di contrastare la loro velocità: abbiamo lavorato bene per cui speriamo di riuscire a ripetere lo stesso atteggiamento del secondo tempo di gara 1, restando concentrate. Giocheremo in un campo molto molto caloroso che ha già registrato il sold out, ma siamo mentalizzate per chiudere la serie". Alle parole del coach fanno eco quelle di Alessandra Orsili. "Nel secondo tempo di gara 1 abbiamo sfruttato la maggior lunghezza della nostra panchina. Dobbiamo far scemare il loro impeto iniziale, non dovremo avere fretta. Cercheremo di sfruttare il più possibile il centro dell’area dove abbiamo le nostre potenzialità migliori. Il morale? Al momento è alle stelle nonostante qualche intoppo".

Le altre gare: Schio-Campobasso (serie chiusa, 2-1), Geas Sesto San Giovanni-Sassari (1-0), Ragusa-Venezia (0-1).

Filippo Mazzoni