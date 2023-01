La V rosa dilaga a Crema

64

VIRTUS BOLOGNA

98

PARKING GRAF : Melchiori 6, Conte 13, Kaba 17, Dickey 13, Meresz 8, Nori 3, Capoferri, Rizzi 4, Caccialanza, Radaelli ne, D’Alie ne, Occhiato ne. All. Piazza.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 10, Laksa 25, Zandalasini 10, Rupert 12, Parker 14, Del Pero 7, Barberis 4, Andrè 15, Orsili 1, Cinili ne, Dojkic ne. All. Ticchi.

Arbitri: Bettini, Lucotti, Consonni.

Note: parziali 21-17, 35-47, 50-76.

La Virtus inizia l’anno e il girone di ritorno battendo a domicilio Crema. Quarta vittoria consecutiva per le bianconere che recuperano, ma solo per la panchina Ivana Dojkic, rimasta a osservare le compagne al pari dell’altra infortunata Sabrina Cinili. Dopo un inizio difficile, la Virtus prende in mano la sfida e se la lascia scappare. Virtus in apertura stordita dalla frenesia dell’attacco di Crema, che al 3’ vola avanti 11-2, con un parziale di 9-0. La formazione di Giampiero Ticchi si sveglia dal torpore iniziale e pareggia i conti sul 17-17 all’8’. A inizio secondo quarto, la Virtus cambia l’inerzia subito con un parziale di 0-6 e poi allungano fino a chiudere sul +12, 35-47, all’intervallo. Nella ripresa la formazione di Ticchi controlla, dilata la forbice del divario e conquista altri 2 punti.

Le altre gare: Lucca-Campobasso 49-52, Faenza-Venezia 71-102, San Martino-Schio 72-73, Moncalieri-Geas 58-64, Brixia-Sassari (oggi), Valdarno-Ragusa (domani).

La classifica: Schio 28; Venezia e Virtus 24; Geas 20; Sassari 18; Campobasso 16; San Martino e Ragusa 14; Moncalieri 12; Faenza 8; Crema 6; Lucca 4: Brixia e Valdarno 2.

Filippo Mazzoni