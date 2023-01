La Virtus a Monaco nelle mani di Teodosic

di Massimo Selleri

La Virtus è alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione. Mancano 14 gare da qui alla fine della regular season di Eurolega e guardando la classifica e l’ottavo posto, il primo utile per partecipare ai playoff, è a solo due vittorie di distanza. Oggi la Segafredo volerà in Germania dove domani sera sarà impegnata sul campo del Bayern Monaco. I tedeschi non sono più quella formazione che per lungo tempo ha recitato il non invidiabile ruolo di fanalino di coda e nelle ultime quattro partite hanno ottenuto tre successi rilanciando così le loro quotazioni. Qualunque sia la versione della formazione allenata da Andrea Trinchieri che aspetterà la V nera, i bolognesi devono necessariamente tornare a casa con una vittoria per iniziare a recuperare il terreno perduto.

Scariolo sta lavorando in palestra con l’intenzione di mettere a referto la stessa squadra che sette giorni fa ha battuto il Panathinaikos, sapendo che in una partita così delicata non si può prescindere dal talento e dall’estro di Milos Teodosic. Tendenzialmente i club di alto livello non dovrebbero dipendere da un solo giocatore, ma le tante sfortune che hanno accompagnato i bianconeri fino a qui hanno rinforzato una sorta di dipendenza dalle prestazioni del fuoriclasse serbo. Va anche ricordato come la Virtus sia alla sua prima esperienza in questa nuova Eurolega che, in realtà, è un vero campionato alternativo dove si sfidano i migliori 18 club europei. Esserci è già un fiore all’occhiello e aver ottenuto nove vittorie in venti partite disputate deve essere considerato un fatto positivo visto quello che hanno combinato altre realtà durante il loro noviziato. Per questo motivo i vertici bianconeri si ritengono soddisfatti di quanto è stato fatto fino a qui e sono convinti che vi sia una crescita importante sia di Daniel Hackett che di Toko Shengelia, ora che si sono sistemati definitivamente dal punto di vista fisico. A questi due bisogna anche aggiungere Semi Ojeleye che sicuramente al momento è il migliore tra i giocatori che sono arrivati con il mercato estivo dimostrando subito un buon feeling con la pallacanestro europea dopo cinque stagioni consecutive in Nba.

Sembrano esserci buone notizie anche per quanto riguarda il campionato, visto le risposte che Awudu Abass sta dando in allenamento. Reduce da due lunghi infortuni, l’ala italiana potrebbe rientrare in campo già domenica con Verona per un ritorno che potrebbe dare la possibilità a Scariolo di prendere decisione un po’ più equilibrate nel decidere quali italiani e quali stranieri devono prendere parte alle gare della serie A. Consolidare anche questo aspetto dovrebbe aiutare la V nera a trovare quella stabilità che è mancata nelle ultime settimane.