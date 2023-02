La Virtus a Reggio con la testa alla Final eight

di Massimo Selleri

Testa-coda in serie A con la capolista Virtus che alle 18 (diretta sulla piattaforma Eleven) scenderà in campo al PalaBigi, tana di quella Pallacanestro Reggiana che in questo momento sta occupando l’ultimo posto.

La Segafredo si presenta a questo appuntamento facendo i conti con i lunghi stop di Semi Ojeleye e Isaia Cordinier, assenze che sono parzialmente assorbite dai regolamenti dato che dei nove giocatori stranieri che fanno parte del roster bianconero solo sei possono andare a referto nelle gare del campionato italiano. Al coach Sergio Scariolo il compito di individuare il terzo tenendo presente che giovedì la V nera sarà impegnata a Torino nei quarti di Coppa Italia contro Venezia e che al club non dispiacerebbe mettere in bacheca questo trofeo.

Vedremo se la panchina della V nera opterà per un lungo, oppure se uno tra Milos Teodosic o Iffe Lundberg guarderà la gara dalla tribuna. Per tenere alto il morale del gruppo, dopo la scoppola rimediata con il Barcellona non si può scherzare con il fuoco e vista la necessità dell’esterno serbo e di quello danese di riprendere confidenza con il campo la scelta potrebbe cadere su chi tra i centri ha più bisogno di rifiatare.

In questa situazione l’insidia principale per i bolognesi è quella di prendere sottogamba questo appuntamento.

"Affrontiamo una squadra che non rispecchia la posizione in classifica – spiega l’assistente di Scariolo, Alberto Seravalli – con tanta qualità, guidata da un leader tecnico e mentale come Cinciarini, con giocatori pericolosi in attacco come Senglin e Olisevicius, due lunghi atipici come Reuvers, uno dei migliori stoppatori del campionato, e Hopkins. Dovremo fare una partita fisica e attenta, con un grande gioco corale in attacco per trovare le migliori soluzioni. Affrontiamo questa gara con la necessità di gestire i riposi per quei giocatori più a rischio infortuni. Troveremo un ambiente caldo, questa è una partita sentita molto da entrambe le tifoserie e per questo vogliamo fare un un grande sforzo per regalare una vittoria ai nostri tifosi".

E’ la storia recente a rendere la rivalità ancora più accesa. Nell’ultima giornata del campionato 201516 Reggio Emilia sconfisse la Virtus condannandola alla prima retrocessione della storia, così come nel 2018 una vittoria dei reggiani, sempre al al PalaBigi, escluse la Segafredo dai playoff. Due onte che i tifosi chiedono di vendicare a ogni occasione. Una ruggine sportiva sentita anche da parte della tifoseria biancorossa con l’impianto che risulta essere tutto esaurito. All’andata la gara si concluse sul 79-65 in favore dei bianconeri.