La Virtus a Scafati aspettando il mercato Scariolo si consola con Pajola e Teodosic

Mentre la Virtus guarda sempre con attenzione al mercato a caccia di un centro, Scariolo prepara la trasferta di domani a Scafati potendo contare anche su Alessandro Pajola e Milos Teodosic. I due sono rientrati domenica nella gara contro Trento (foto) ed entrambi sul campo hanno dimostrato di non essere poi così lontani da quello che può essere definito un buon stato di forma. Il play italiano ha fatto vedere come i problemi alla schiena non gli abbiano tolto né l’attitudine difensiva né la capacità di guidare la squadra dettandone i ritmi, due qualità che fanno di lui un giocatore fondamentale nelle rotazioni bianconere soprattutto in campionato dove il suo essere italiano vale oro. Il fuoriclasse serbo, invece, ha forzato qualcosa nelle prime azioni poi ha ritrovato i binari della partita e siccome al talento smisurato abbina una intelligenza non comune, ha messo di cercare il passaggio spettacolare mettendosi a giocare in modo ordinato. Di lui ci sarà parecchio bisogno in questa fase finale della stagione sperando che, a differenza della passata stagione, ci siano le condizioni per utilizzarlo con maggiore continuità dai quarti per farlo arrivare ben rodato in finale. Conclusa l’esperienza in Eurolega con un 14simo posto che non è da buttare via, ora il nuovo obiettivo della Segafredo è quello di conquistare il suo 17esimo scudetto sapendo che quasi sicuramente ci sarà Milano dall’altra parte della barricata. Nonostante Jordan Mickey e Ismael Bako abbiano prodotto una buona prestazione contro Trento, il club resta convinto che il gruppo vada rinforzato con l’arrivo di un pivot.

Domani sera potrebbe concludersi la stagione europea dell’Aek Atene e a quel punto il panamense Akil Mitchell già visto a Trieste potrebbe liberarsi facilmente. E’ uno dei nomi che in questi giorni sono stati associati alla V nera che pare stia anche guardando a cosa succede nella G-League, la lega di sviluppo statunitense. Contemporaneamente la Virtus sarà impegnata a Scafati con i bianconeri che non possono permettersi passi falsi per restare primi in classifica con una vittoria di vantaggio su Milano. Per questo impegno l’infermeria non sembra svuotarsi, ma potrebbe esserci qualche novità nei 12 giocatori che andranno a referto con l’inserimento di Iffe Lundberg. I campani domenica hanno vinto a Pesaro accentuando ulteriormente la crisi dei marchigiani e dimostrando di essere una delle squadre più in forma del momento.

Massimo Selleri