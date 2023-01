La Virtus aggiusta il tiro: priorità scudetto

di Massimo Selleri

La sconfitta sul campo del Bayern Monaco mette la Virtus in una situazione difficile. Fino a quanto la matematica non preclude ogni speranza non si può dire che la squadra ha mancato il primo obiettivo che gli stato affidato: vale a dire raggiungere i playoff di Eurolega e disputare la massima competizione continentale anche nella prossima stagione. Ma questo traguardo è fortemente compromesso.

In un paio di giorni la formazione allenata da Sergio Scariolo dovrebbe cambiare letteralmente pelle e presentarsi in una versione coriacea già martedì sera, quando alla Segafredo Arena arriverà la Stella Rossa di Belgrado. La preparazione di questa partita è tutta in salita perché non ci saranno né Iffe Lundberg, fermato da un problema a un dito della mano destra, né Semi Ojeleye che si è infortunato in terrà tedesca e che già oggi svolgerà i controlli del caso con il forte timore che l’ala nigeriana debba fare i conti con uno stiramento ai flessori della coscia destra, cosa che lo terrebbe lontano dal parquet per almeno un paio di settimane.

Prima di questa gara ci sarà l’impegno di oggi, con la V nera che riceve Verona (ore 19 con diretta solo sulla piattaforma Eleven) e il fatto che il campionato prosegua con il suo ritmo mette il club davanti ad un bivio. Fino a qui l’Europa ha avuto la precedenza sulla serie A italiana, ma ora che i playoff sono così lontani le priorità potrebbero cambiare. L’impressione è che il club voglia comunque onorare l’esperienza in Eurolega, sperando poi di strappare una sorta di wild card qualora avvenisse l’impresa sportiva di arrivare all’ottavo posto, ma allo stesso tempo che gli impegni nazionali assumano un valore superiore rispetto ad una settimana.

Tra una ventina di giorni prende il via a Torino la Final eight di Coppa Italia con la formazione allenata da Sergio Scariolo che giovedì 16 febbraio affronterà Venezia nei quarti di finale. Negli ultimi anni la partecipazione a questa manifestazione ha visto i bianconeri non arrivare mai in finale e alla proprietà non dispiacerebbe mettere in bacheca questo trofeo, anche perché è l’unico che manca tra quelli abbordabili da quando Massimo Zanetti, il patron della Segafredo, ha preso il controllo della Virtus.

Da questo punto di vista una buona notizia potrebbe arrivare dalla gara contro gli scaligeri. A referto torna Awudu Abass dopo aver smaltito due lunghi infortuni al ginocchio destro. Con il suo rientro Scariolo in campionato potrebbe trovare quell’equilibrio che fino a qui ha fatto fatica a raggiungere a causa dei regolamenti. Potendo Abi essere schierato anche come secondo lungo, con lui sarebbe sistemata una questione che spesso è stata una sorta di tallone d’Achille per i bolognesi. Su di lui ci sono molto aspettative anche da parte della dirigenza che ha deciso di non andare sul mercato in attesa del suo pieno recupero.

Vista la delicatezza dell’appuntamento di martedì probabilmente sarà tenuto a riposo Milos Teodosic che a Monaco di Baviera ha dato qualche segnale di stanchezza.