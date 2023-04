La Virtus aspetta Milutinov e ritrova Cordinier

Tempo di decisioni in casa Virtus. Col rientro di Isaia Cordinier (foto) Sergio Scariolo deve scegliere il nucleo di giocatori su cui fa girare gli altri. Ovviamente farà parte anche l’eventuale nuovo arrivo, un centro che possa dare alla squadra maggiore consistenza sotto canestro, ma il resto va scelto in queste ultime due gare per non esporsi a esperimenti pericolosi nei playoff. Altrettanto scontato che in questa scrematura sia una sorta di formalità per Milos Teodosic, Marco Belinelli, Toko Shengelia e Daniel Hackett. Pochi dubbi su Alessandro Pajola e Semi Ojeleye mentre per tutti gli altri sarà la forma fisica a fare la differenza. Quello che conta veramente è presentarsi pronti nei playoff, avendo anche la durezza mentale di chi non si fa condizionare dalla pressione. Due aspetti che nella passata stagione sono mancati alla formazione allenata da Scariolo e pure per questo motivo si cerca un rinforzo che possa essere un punto di riferimento per la leadership. Dopo aver vinto martedì gara 5, domani davanti al proprio pubblico Kuban ha la possibilità di chiudere i conti con il Cska Mosca. Avendo messo gli occhi sul pivot serbo Nikola Milutinov la Segafredo guarda con una certa attenzione a quello che sta succedendo in Vtb sapendo che non sarà facile portare sotto le Due Torri il lungo ex Olympiacos. Per questa operazione ci sarebbe il via libera dei vertici del club, ma si devono incastrare parecchi tasselli a partire dal fatto che la squadra espressione dell’ex armata rossa sia esclusa dalla lotta per il titolo russo. La Virtus resta, quindi, vigile e non solo su questa situazione perché la volontà di rinforzare il roster resta, anche se nell’ultima uscita con Sassari Mam Jaiteh ha parzialmente riscattato una lunga serie di prestazioni opache. Sotto la lente non ci sono solo le prestazioni del francese, in una stagione dove fino a qui né Jordan Mickey né Ismael Bako hanno reso per quanto preventivato.

Ieri la corte federale ha ridotto di 5 punti la penalizzazione comminata a Varese e questo verdetto apre uno scenario completamente nuovo per quanto riguarda la lotta per non retrocedere dando a Treviso una motivazione in più nell’affrontare la truppa bianconera non essendo ancora matematicamente salva. I bolognesi invece devono vincere per tenersi stretto il primo posto.

Massimo Selleri