La Virtus conta sul calore e la spinta dei tifosi Domani sera attesi almeno ottomila spettatori

Non ci sarà il tutto esaurito, ma alla Segafredo Arena ci sarà il pienone per la gara di domani quando la Virtus ospiterà il Barcellona nella ventiquattresima giornata di Eurolega.

Il botteghino ha sfiorato gli 8mila biglietti staccati, tenendo ovviamente presente anche di chi si è abbonato, e c’è la convinzione che anche nelle prossime ore siano in tanti quelli che vorranno assistere alla gara e sostenere i propri beniamini.

Per questo impegno il coach bianconero dovrebbe recuperare sia Iffe Lundberg che Milos Teodosic, mentre non ci saranno Semi Ojeleye, che dovrebbe saltare anche la final eight di Coppa Itala, e Isaia Cordinier che probabilmente tornerà in campo solo all’inizio di aprile. In queste condizioni sarà importante anche la spinta dei tifosi in una gara che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare ora che sono a un passo dall’ottavo posto, il primo utile per raggiungere l’obiettivo dei playoff.

Nonostante le assenze nell’ultimo periodo la V nera ha dimostrato di aver trovato la quadratura grazie al completo recupero di Marco Belinelli che sta attraversando un ottimo momento di forma, e alla crescita di Daniel Hackett che, sempre a causa di qualche problema fisico, aveva accusato una falsa partenza. Tutto questo ha fatto sì che la truppa di Scariolo abbia raggiunto la tanto ricercata continuità.

Massimo Selleri