La Virtus del turnover non perde la testa

VIRTUS

86

DINAMO SASSARI

69

VIRTUS : Mannion ne, Belinelli 11, Pajola, Jaiteh 8, Lundberg 6, Shengelia 18, Hackett 10, Mickey 14, Camara ne, Weems 12, Ojeleye 4, Abass 3. All. Scariolo.

DINAMO SASSARI: Jones 5, Robinson 15, Dowe 7, Kruslin 7, Gandini ne, Devecchi, Treier 3, Chessa, Stephens 2, Bendzius 19, Raspino ne, Diop 11. All. Bucchi.

Arbitri: Mazzoni, Quarta, Galasso.

Note: parziali: 22-12; 38-39; 63-53. Tiri da due: Bologna; 2442; 1935. Tiri da tre: 724; 722. Tiri liberi: 1722; 1013. Rimbalzi: 38; 30.

Vincendo contro Sassari la Virtus difende il primo posto in classifica, al termine di una gara disputata in modo non sempre brillante dalla formazione allenata da Sergio Scariolo. C’è un quintetto, dove sono contemporaneamente presenti Hackett, Belinelli e Shengelia, che vola sul 22-9 e poi c’è un altro che senza questi tre scende sul – 3 (35-38). Con Milos Teodosic in borghese a causa del turnover, la panchina bianconera è costretta a rimescolare le carte per cercare di mettere in partita altri giocatori e a forza di cercare la quadra, alla fine si danno una svegliata anche Iffe Lundberg e Mam Jaiteh.

Il centro francese mette a segno il gioco da tre punti che vale il + 19 (72-53) e con la Dinamo che non sa più a che santo votarsi per evitare almeno l’onta della figuraccia tutto diventa improvvisamente facile per i bolognesi. Alla fine c’è spazio anche per un po’ di nervosismo, a dimostrazione di come i playoff si stiano avvicinando, ma gli ospiti non riescono più a insinuarsi nella discontinuità virtussina e sono costretti a tornare a casa bocca asciutta.

In casa Segafredo, invece, si continua a riflettere su come trovare un rimedio, dato che la squadra fa parecchia fatica a rimbalzo e questo limite potrebbe diventare il suo tallone d’Achille quando il margine d’errore non sarà più così ampio. L’ultima nota da registrare riguarda i giocatori che sono rientrati: Mannion non ha toccato il campo, Abass ha segnato il canestro del +20 (86-66), mentre Mam Jaiteh è partito male e poi si è ripreso.

Domenica, per la penultima giornata di campionato, la Virtus scenderà in campo a Treviso in una gara dove dovrebbe tornare a vedersi anche Isaia Cordinier. Con il successo di oggi la V nera sa che chiuderà il campionato al primo o al secondo posto, ma è ovvio che si punti al primato anche per avere il fattore campo sempre a favore nelle sfide che valgono lo scudetto.

Massimo Selleri