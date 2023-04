La Virtus di Ticchi pronta per il riscatto: Crema primo ostacolo nella corsa scudetto

di Filippo Mazzoni

Smaltita l’amarezza per la Coppa Italia, con il ko in semifinale con Venezia (foto) che ha stroncato le ambizioni di conquistare la prima storica coccarda, la Virtus si appresta, domani, a iniziare la corsa playoff. Da domani prende il via la corsa scudetto di Sabrina Cinili e compagne chiamate a vincere per regalare alla Bologna a spicchi rosa e al patron Massimo Zanetti, uno storico scudetto.

La finale tricolore della passata stagione, e prima ancora il terzo posto ottenuto dall’allora Libertas del compianto e mai dimenticato Gianfranco Civolani, cinquant’anni fa sono state l’apice fin qui dei risultati del movimento femminile bolognese. Era la stagione 1972-73 in panchina, almeno fino a 2 turni dal termine, il tecnico era Lanfranchi, in campo Viviana Corsini, Patrizia Martini, Gianna Nanetti, Manuela Peri, Tiziana Fasso e Carla Goggioli raggiunsero un obiettivo fino a quel momento storico finendo alle spalle solo di Milano e Geas.

L’anno scorso Zandalasini e compagne migliorano quel risultato, arrivano in finale scudetto e danno spettacolo in un PalaDozza mai così pieno, 3.500 spettatori per gara-quattro, per una sfida femminile. La campagna acquisti estivi e il primo posto al termine della stagione regolare, sono la conferma della voglia di ulteriore crescita di una Virtus che punta a vincere, portando il primo trofeo sotto le Due Torri per la felicità di Zanetti che non ha mai nascosto questo sogno, in ricordo anche della madre giocatrice di basket.

Domani si comincia con gara-uno dei quarti contro la matricola Crema, squadra nella quale milita una vecchia conoscenza bolognese come Rae Lin D’Alie. Dopo la sfida del PalaDozza, palla a due alle 20, la Virtus è attesa dalla sfida di ritorno in casa delle lombarde martedì alle 21, con eventuale bella di nuovo a Bologna, sabato 15 aprile, nel caso alla Segafredo Arena, alle 19. Così come per il campionato, anche per i playoff l’ingresso al PalaDozza sarà gratuito, basta iscriversi al sito internet Vivaticket.

Le altre gare: Schio-Campobasso, Sassari-Geas, Venezia-Ragusa.