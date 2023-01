La Virtus di Ticchi ritrova il suo passato Ci sono da battere Valdarno e l’ex Tassinari

Nuovo appuntamento in trasferta per la Virtus che dopo la beffa di mercoledì a Bourges in Eurolega, torna in campo lontano dalle Due Torri per la sfida in programma alle 19, al Pala Galli di San Giovanni Valdarno in casa della formazione toscana. Le bianconere sfidano il loro passato visto che si troveranno di fronte l’ex Elisabetta Tassinari, capitana storica della Virtus fino alla passata stagione e trasferitasi in estate proprio al club aretino.

Emozione a parte per affrontare Tassinari, sulla carta quello che attende Sabrina Cinili è un testa-coda che sembra scritto in partenza, ma guai a sottovalutare un San Giovanni Valdarno che proverà a rialzare la china dopo un difficile girone di andata. Le aretine si trovano in fondo alla classifica con appena due punti al proprio attivo, frutto dell’unica vittoria nel derby con Lucca, frutto del canestro vincente proprio di Tassinari a fil di sirena. Guai a sottovalutare una sfida che potrebbe terribilmente complicarsi se affrontata non con la giusta concentrazione. Nella Virtus, provata dalla battaglia di Eurolega di Bourges di mercoledì mancherà invece Parker. Non sarà della sfida Cheyenne Parker che osserverà un turno di riposo per smaltire una contusione alla caviglia sinistra, rimediata contro le francesi. Il confronto con Valdarno anticipa quella che sarà una doppia sfida interna per la Virtus impegnata in settimana con le polacche del Polkowice in Eurolega e poi sempre al PalaDozza con Schio nella terza sfida di quello che si annuncia un eterno confronto tra bianconere bolognesi e orange vicentine. Direzione di gara affidata al trio Gagno, Ugolini, Tommasi.

Le altre gare: Brixia-Faenza, Campobasso-Geas Sesto San Giovanni, Schio-Crema, Moncalieri-San Martino di Lupari, Lucca-Sassari, Venezia-Ragusa.

La classifica: Schio 30, Virtus Bologna e Venezia 26, Sassari 22, Geas Sesto San Giovanni 20, Ragusa 18, Campobasso 16, San Martino di Lupari 14, Moncalieri 12, Faenza 10, Crema 8, Lucca 4, Brixia e San Giovanni Valdarno 2.

Filippo Mazzoni