La Virtus fa tredici contro il Ragusa

VIRTUS

84

PASSALACQUA RAGUSA

65

VIRTUS SEGAFREDO : Pasa 11, Laksa 12, Zandalasini 10, Andrè 14, Rupert 10; Del Pero, Orsili 3, Parker 14, Cinili 6, Barberis 4; Dojkic ne. All. Ticchi.

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo 11, Hampton 17, Consolini 2, Ostarello 6, Anigwe 15; Dotto 3, Vitola 7, Attura 4, Di Fine, Olodo. All. Lardo. Arbitri: Nuara, Barbiero e Ferrara. Note: parziali 29-19, 42-39, 57-54.

Tredicesima perla consecutiva per la Virtus che fatica contro una coriacea Ragusa ma vince con pieno merito. La formazione di Giampiero Ticchi supera anche la formazione siciliana, che si conferma osso duro e che l’aveva battuta nel dicembre scorso e conclude un girone intero fatto da sole vittorie. Partita inizialmente equilibrata, poi già nel primo quarto due triple di Rupert e il canestro di Andrè danno la prima sterzata al match, con la Virtus che tocca il +10. Le bianconere allungano +13 sul 38-25 a metà secondo parziale, ma Ragusa guidata in panchina dall’ex Lino Lardo risale prima dell’intervallo e si riporta in scia sul 40-39. Dopo un primo tempo a mille all’ora nella ripresa si comincia con tanti errori da una parte e dall’altra. Ne approfitta Ragusa che si riporta avanti 47-48 al 25’. L’inerzia però torna dalla parte delle bianconere che allungano nell’ultima frazione di gioco e toccano il massimo vantaggio proprio nel finale.

Filippo Mazzoni