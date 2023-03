La Virtus finisce ko nella notte di Danilovic

VIRTUS

79

PARTIZAN BELGRADO

88

SEGAFREDO : Hackett 5, Teodosic 11, Ojeleye 13, Mickey 13, Jaiteh 14, Pajola 9, Weems, Bako 4, Abass 10, Belinelli, Mannion, Lundberg ne. All. Scariolo.

PARTIZAN BELGRADO: Madar 11, Nunnally 16, Punter 17, Leday 8, Smailagic 9, Exum 17, Lessort 5, Andjusic, Papapetrou 3, Avramovic, Trifunovic, Vukcevic ne. All. Obradovic.

Arbitri: Hierrezuelo, Bissang, Cici.

Note: parziali 26-28; 47-45; 63-65. Tiri da due: Virtus Bologna 1930; Belgrado 2947. Tiri da tre: 820; 618. Tiri liberi: 1722; 1215. Rimbalzi: 26; 29.

di Massimo Selleri

Il cuore della Virtus non è sufficiente a sconfiggere la sfortuna e così alla Segafredo Arena passa il Partizan con i playoff di Eurolega che ora sono un vero e proprio miraggio per i bianconeri. L’ultimo tiro mancino della iella si chiama varicella con il suo virus che ha contagiato Toko Shengelia.

Per protocollo il lungo georgiano dovrà stare in quarantena per almeno 5 giorni, ma siccome questa malattia negli adulti non è uno scherzo ci vorranno non meno di 10 giorni per rivederlo in campo. La sua assenza, insieme con quella Isaia Cordinier toglie a Scariolo senza due tra i giocatori più fisici a sua disposizione in una gara dove, complice anche il metro arbitrale, sono proprio i muscoli a fare la differenza. Soprattutto senza l’ala georgiana il pacchetto dei lunghi bianconeri perde buona parte della sua efficacia e non è un caso che i serbi vadano sul + 10 (65-75) sfruttando le autostrade che arrivano ai pressi del canestro senza particolari ostacoli.

L’unico vero rammarico è che se la squadra avesse sempre giocato con questa abnegazione adesso avrebbe qualche vittoria in più, ma a pensarci bene questa è una considerazione più di pancia che di testa, perché per cinque mesi Awudu Abass non c’è stato e si è visto bene quale possa essere il suo contributo nei due lati del campo. A 47’’ secondi dalla fine il tabellone è inchiodato sul punteggio di 79-84 con palla in mano ai padroni di casa. Time out di Scariolo per rimettere nella metà campo offensiva, mezzo pasticcio di Mickey e nuovo possesso bianconero che però finisce nella ventesima palla persa, uno vero neo dei bianconeri, e la tattica del fallo sistematico proprio non paga.

L’epilogo – nella notte che si apre con l’omaggio a Sasha Danilovic – riserva qualche schermaglia tra l’ex virtussino Kevin Panter e Milos Teodosic, senza nessuna sanzione per entrambi. Giusto dire che la V nera si è prima ritrovata a -7 (19-26) e poi abbia avuto la forza per portarsi sul +8 (44-36), ma per vincere a questo livello serve un po’ di esperienza.