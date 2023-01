La Virtus guarda avanti e pensa in grande

di Massimo Selleri

Seconda sconfitta consecutiva in campionato, inframezzata dall’impresa di Barcellona.

La Virtus manda segnali contrastanti e in questa fase della stagione la cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto. Raggiungere i playoff di Eurolega significa staccare un biglietto anche per la prossima edizione della massima competizione continentale ed è questo l’obiettivo principale della Segafredo.

Per questo motivo a Casale Monferrato, contro Tortona, Scariolo ha scelto di privarsi di Milos Teodosic e di Semi Ojeleye, due giocatori che in questo momento sono fondamentali nell’economia del gioco bianconero. Questa scala di valori in questo momento penalizza in campionato, ma anche la storia recente dimostra che per conquistare lo scudetto la posizione in regular season conta il giusto ed è più importante arrivare ai playoff nel pieno della forma. Nella stagione 202021 la Virtus arrivò seconda e Milano prima, ma il titolo italiano andò a Bologna, mentre lo scorso giugno, a posizioni invertite, il triangolo tricolore lo festeggiò l’Olimpia.

La decisione di non avere trovato un accordo con Achille Polonara ha suscitato reazioni diverse sui social. Il sentimento comune è che il club avrebbe dovuto essere più accomodante nelle richieste del lungo anconetano.

Non è la prima volta che la società prende una decisione che va controcorrente, ma questo non significa che le scelte non siano vincenti. Da quando Paolo Ronci ricopre la carica di direttore generale sono arrivati uno scudetto, una EuroCup, una Champions League e due SuperCoppa e se il campo di osservazione si allarga alla venuta dell’attuale Ceo Luca Baraldi bisogna aggiungerci una promozione dalla serie A2 alla serie A, cosa tutt’altro che facile.

Insomma da quando la Segafredo del presidente Massimo Zanetti è entrata negli uffici di via dell’Arcoveggio, vale a dire la primavera del 2017, sono arrivati ben sei trofei, il che significa che questa dirigenza è un valore aggiunto che fa lievitare ulteriormente il talento di veri fuoriclasse come Teodosic e Marco Belinelli e fa anche crescere giocatori, vedi il cammino che sta percorrendo Alessandro Pajola. Domani la Virtus ospiterà in Eurolega Kaunas, dove alla fine si è accasato Polonara, e per questo primo impegno di un ‘back to back’ che giovedì vedrà sotto le Due Torri poi l’Olympiacos, Scariolo dovrebbe recuperare almeno Nico Mannion, che a Barcellona si è fermato per una contusione alla spalla destra.

Per continuare la corsa verso i playoff di Eurolega bisogna sfruttare al massimo il fattore campo, con il pubblico che non sta facendo mancare certo il suo sostegno alla squadra bianconera.

