La Virtus Medicina passa a Imola Omega facile contro Ferrara

di Giacomo Gelati

Si alza il sipario sull’anno nuovo, ma in casa dei New Flying Balls arriva lo stop nel derby emiliano contro Fiorenzuola, che nella penultima giornata del girone d’andata di B costringe alla resa viale 2 Giugno dopo 38’ di sostanziale equilibrio (fatale il break di 9-0 dei piacentini negli ultimi giri di cronometro). Per i biancorossi di coach Loperfido, che domenica alle 18 arriveranno alla boa del campionato sul parquet di Jesi, si tratta del quarto stop casalingo nonostante la grande soirée di Barattini. In C Silver le sole bolognesi a inaugurare il 2023 con una vittoria sono Virtus Medicina e Omega. I gialloneri di coach Dalpozzo espugnano Imola, riscuotono il terzo referto rosa consecutivo e si mantengono sulle orme della capolista Correggio, staccata di 6 lunghezze e ancora imbattuta (14 vittorie) dopo il successo esterno sul campo della Bsl San Lazzaro: gli uomini di Nannetti respingono il fanalino di coda 4 Torri Ferrara e raggiungono la doppia cifra. Sconfitte esterne per Cvd e Veni.

Nuovo avvicendamento in D, dove la penultima giornata di ritorno incorona l’Audace Bombers che espugna Persiceto e porta sul 2-0 gli scontri diretti: gli uomini di coach Rizzi salgono al primo posto nel girone B in coabitazione con la Vis, rendendo così ancora più avvincenti gli ultimi 40’ di regular season. Nel girone C, blindato il primo posto di Ozzano, è bagarre con Budrio che consegna le armi a Vignola e scende al terzo posto.