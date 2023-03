La Virtus ospita il fanalino Brixia Un’occasione per il primato

Ultimo passo verso il primo posto. Si chiude alle 18 nell’insolita cornice del PalaSavena, la stagione regolare della Virtus.

La formazione di Giampiero Ticchi forte del primato, ospita la già retrocessa Brixia in un match che sembra scontato ancor prima di iniziare. Troppa la differenza di livello tra le due squadre per pensare a un exploit da parte delle lombarde, anche se in casa Virtus non si vuole sottovalutare nessuno.

"Siamo all’ultimo atto della stagione regolare, in cui abbiamo la possibilità di conquistare qualcosa che abbiamo sudato tutto l’anno – conferma l’assistant coach Jordan Losi –, ma ciò per noi rappresenta solamente una tappa. Le ragazze sono consce di quale sia il nostro traguardo e sanno anche che dovremo affrontare grandi avversari per arrivarci. Questo primato deve riempirci di stimoli e levarci via di dosso le pressioni. Abbiamo affrontato la stagione con il giusto spirito e con l’entusiasmo di chi deve scalare la montagna. Finora siamo stati bravi, ma adesso arriva l’esame di maturità".

Per la sfida con Brixia, le modalità di ingresso del pubblico rimangono le stesse: l’accesso al PalaSavena è gratuito previa registrazione sul sito Vivaticket.

Le altre gare: Geas Sesto San Giovanni-Venezia, Schio-Sassari, San Martino di Lupari-Campobasso, Lucca-Faenza, Crema-Valdarno, Moncalieri-Ragusa.

La classifica: Virtus e Schio 46, Venezia 42, Sassari 36, Geas Sesto San Giovanni 32, Campobasso 28, Ragusa 26, Crema 22, San Martino 20, Lucca e Moncalieri 14, Faenza 12, Valdarno 8, Brixia 4.

Filippo Mazzoni