La Virtus passeggia al PalaDozza Nono sigillo di fila in campionato

VIRTUS

69

MONCALIERI

46

SEGAFREDO : Dojkic 16, Laksa 10, Zandalasini 12, Cinili 2, Andrè 6, Del Pero 5, Pasa 8, Barberis 7, Orsili 3, Rupert ne. All. Ticchi.

AKRONOS TECH MONCALIERI: Landi 9, Reggiani 4, Westbeld 6, Mitchell 14, Jakpa 4, Sklepowicz 4, Katshitshi 2, Salvini, Trehub, Cherubini 3, Nicora. All. Spanu.

Arbitri: Dimarco, Pellegrini, Yang Yao. Note: parziali 21-10, 33-16, 55-28.

Tutto facile per la Virtus che passa, senza affanni, al PalaDozza battendo Moncalieri e infilando la nona vittoria consecutiva in campionato rimanendo a stretto contatto con Schio.

Per la sfida contro le piemontesi Giampiero Ticchi oltre a Cheyenne Parker deve rinunciare anche a Iliana Rupert infortunatasi in allenamento e tenuta a riposo. La squadra non sembra risentire dell’assenza delle sue due lunghe straniere, potendo puntare su di un organico qualitativamente nettamente superiore a quello delle piemontesi, in cui per altro milita la bolognese doc Arianna Landi.

Dopo i primi minuti di equilibrio, sono proprio Andrè e compagne, a prendere il largo. Il vantaggio tocca la doppia cifra già nel primo quarto (21-10) per dilatarsi ulteriormente nella seconda frazione, di fronte a un soddisfatto patron Massimo Zanetti, presente in prima fila ad assistere alla prestazione delle sue ragazze. La ripresa è pura formalità, con Mancalieri che prova inizialmente a ridurre le distanze, ma con il vantaggio delle bianconere che rimane sempre in doppia cifra fino al fischio finale.

Adesso il campionato si ferma per lasciare lo spazio alle nazionali con Zandalasini e Andrè impegnate con l’Italia, Rupert con la Francia, Laksa con la Lettonia per le qualificazioni per EuroBasket.

In azzurro, ma nel 3x3 Barberis e Del Pero che parteciperanno al raduno in vista del torneo di Landerneau (Francia) in programma il 10 e l’11 febbraio.

Le alte gare: Sassari-Campobasso 72-65, Crema-Geas Sesto San Giovanni, Lucca-San Giovanni Valdarno, Faenza-Schio, San Martino di Lupari-Ragusa, Brixia-Venezia.

La classifica: Schio e Virtus 34, Venezia 30, Sassari 28, Geas Sesto San Giovanni 24, Ragusa e Campobasso 20, San Martino di Lupari 16, Faenza e Moncalieri 12, Crema 10, Lucca 6, San Giovanni Valdarno e Brixia 4.