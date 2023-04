La Virtus prova a chiudere con un sorriso

di Massimo Selleri

Ospitando Milano questa sera (ore 20.45 diretta Sky) la Virtus saluta l’Eurolega. Se sarà un semplice arrivederci alla prossima stagione o se si tratta di un momentaneo addio lo si saprà solo a giugno, quando l’Eca ufficializzerà le prossime partecipanti alla massima competizione continentale. Molto dipenderà da chi vincerà l’EuroCup e da quelli che sono i binari su cui questa manifestazione autonoma dalla Fiba intende svilupparsi distribuendo di conseguenza le wild card a disposizione. A oggi bisogna stare ai dati di fatto, quelli che dicono che comunque finisca questa gara la Segafredo chiuderà la regular season al 14simo posto, lontano da quell’ottavo piazzamento che era l’obiettivo del club. Neppure Milano può dirsi soddisfatta del suo cammino europeo dato che il mancato raggiungimento dei playoff è un passo indietro rispetto alle stagioni precedenti. In altre parole questo derby italiano è del tutto inutile e per entrambe le formazioni il primo traguardo da raggiungere è quello di chiudere l’incontro senza dovere fare i conti con altri giocatori infortunati. Il bollettino medico della Virtus dice che Alessandro Pajola e Milos Teodosic sono disponibili e spetta a Sergio Scariolo decidere se schierarli oppure no in base a come andrà l’allenamento di questa mattina, tenendo presente che i due avranno un minutaggio limitato qualora il coach bianconero decidesse di inserirli nei 12. "Dobbiamo continuare a tenere duro – spiega Scariolo in una nota del club – in attesa di recuperare anche noi la nostra piena efficienza e salute. Dovremo avere cura dei rimbalzi difensivi, limitare le palle perse ed avere una migliore selezione di tiri, cercando di trovare l’uomo libero e giocare con altruismo, sacrificandoci in difesa, indipendentemente da quali saranno i cinque giocatori in campo, fino alla fine dei 24 secondi del possesso perché Milano è paziente e riesce spesso a trovare buoni tiri negli ultimi secondi".

Tra i bianconeri restano ancora ai box Isaia Cordinier e Abi Abass due giocatori che con il loro fisico avrebbero fatto comodo in una gara come questa dove Milano avrà un assetto diverso rispetto a quello di quattro settimane fa, quando la Segafredo riuscì a battere l’Olimpia pur avendo le rotazioni ridotte dagli infortuni anche in quella occasione. In Eurolega non ci sono i vincoli di passaporto che caratterizzano il campionato italiano e questo fa sì che la gara di oggi non sia sovrapponibile a quelle che si dovrebbero disputare in una eventuale serie di finale scudetto. Il club bolognese, inoltre, sta sempre setacciando il mercato a caccia di un centro che dia ai bianconeri una maggiore consistenza sotto canestro, il primo punto debole dei virtussini.