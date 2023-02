La Virtus riscopre Abass e ora rivede i playoff

Virtus Bologna

88

Baskonia Vitoria

83

SEGAFREDO : Hackett 9, Teodosic 17, Abass 10, Ojeleye 5, Jaiteh 5, Mickey 2, Belinelli 15, Lundberg 6, Shengelia 12, Pajola 3, Bako 4, Weems ne. All. Scariolo.

BASKONIA VITORIA: Thompson 15, Howard 10, Hommes 15, Giedraitis 25, Enoch, Marinkovic 4, Kotsar 4, Heidegger, Costello 7, Kurucs, Raieste, Diez 3. All. Penarroya.

Arbitri: Latisevs, Di Fallah, Majkic.

Note: parziali 16-19, 44-41, 68-62. Tiri da due: Virtus Bologna 1830; Vitoria 2039. Tiri da tre: 1129; 1033. Tiri liberi: 1924; 1318. Rimbalzi: 36; 36.

di Massimo Selleri

Cerotti e stanchezza non fermano la Segafredo che rimanda a casa a bocca asciutta il Baskonia e compie un altro passo in avanti verso l’ottavo posto.

Nelle gare come questa dove le squadre si affrontano a viso aperto e le loro fortune sono correlate alla prodezze balistiche di chi sta in campo c’è sempre un qualcosa e un qualcuno che spezzano il ritmo e decidono l’incontro. Ieri sera sono state due triple di Abi Abass a consegnare la vittoria ai padroni di casa. La prima valeva il 66-62 e la seconda ha fissato il punteggio sul 71-62. Fuori per un anno e mezzo a causa di due infortuni, dopo un breve rodaggio la prestazione contro i baschi dimostra quanto avesse ragione Sergio Scariolo nel ricordare come la sua presenza fosse fondamentale per l’equilibrio di un gruppo a cui manca un po’ di fisicità nel reparto esterni.

Il resto è storia nota con Cordinier ancora fuori, Lundberg presente nonostante l’influenza, e con Mickey e Jaiteh che non escono dal tunnel della crisi e, quindi, per avere qualcosa dai lunghi bisogna spremere come un limone Shengelia che ha raggiunto la formazione bianconera dopo essere sceso in campo giovedì con la sua nazionale.

Terzo protagonista Belinelli che con un canestro dalla lunga distanza toglie le castagne dal fuoco siglando il 78-73 quando da giocare restano 3’46’’. La stanchezza toglie un po’ di lucidità e un gioco da tre punti di Giedraitis potrebbe rimettere tutto in discussione se non ci fosse l’immediata risposta di Teodosic (81-76). Il canestro taglia definitivamente le gambe agli ospiti con il fuoriclasse serbo che torna in lunetta per 3 tiri liberi. Nessun errore e, quindi, c’è il + 8 (84-76). Siamo a 1’25’’ dalla fine e c’è prima il canestro Hommes e poi ancora due liberi per Teo e questa volta è 12, ma Marinkovic fa peggio con uno 02. La decide Hakett a 44’’ dalla sirena quando con un altro 12 rimette otto punti tra le squadre. E’ questo l’epilogo di un incontro dove la Virtus parte fortissimo (9-0) si fa rimontare (13-19) rimette il naso avanti (33-31) e da lì inizia una vera altalena fino alle triple di Abass.