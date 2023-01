La Virtus ritrova Hackett, ma molla Polonara

di Massimo Selleri

Rientrata da Barcellona nella giornata di ieri, la Virtus questa sera (ore 20, diretta piattaforma Eleven Sport) scenderà in campo a Casale Monferrato contro Tortona. La formazione allenata da Sergio Scariolo arriva a questo appuntamento dopo la bella vittoria ottenuta giovedì sera in Catalogna ed ora è attesa dall’ennesimo esame di maturità. Normalmente le squadre che hanno messo a segno un grande risultato sono in grado di non farsi distrarre dai successivi festeggiamenti e restano concentrate sulle partite seguenti, mentre i gruppi che sono ancora in una fase di crescita mentale tendono a sedersi dopo una impresa e puntualmente ‘steccano’ la gara successiva. Va detto che l’avversario di oggi non è dei più facili, con i piemontesi che si sono ripresi dopo un momento di sbandamento, e allo stesso tempo la Segafredo non potrà schierare lo stesso roster con cui ha ottenuto il successo in terra straniera.

Oltre all’infortunato Isaia Cordinier, altri due giocatori stranieri non potranno prendere parte alla partita e questa esclusione dovuta ai regolamenti del campionato di serie A potrebbe riguardare Milos Teodosic e Semi Ojeleye, tenendo presenti che per diversi motivi i due potrebbero essere preservati per il doppio impegno di Eurolega che la V nera dovrà affrontare la prossima settimana.

Non ci sarà neppure Nico Mannion, che a Barcellona ha rimediato una contusione alla spalla destra, mentre torna a disposizione dello staff bianconero il play italostatunitense Daniel Hackett, rimasto fermo qualche giorno per un problema di affaticamento fisico.

"Affrontiamo Tortona – a parlare è l’assistente di Scariolo Iacopo Squarcina –, una formazione che si è qualificata con due giornate d’anticipo alle Final Eight di Coppa Italia e che nella passata stagione ci ha messo in difficoltà. Al nucleo storico di giocatori hanno aggiunto atleti del calibro di Christon, Harper e Radosevic, hanno grande potenziale offensivo e tanti giocatori che viaggiano oltre il 40% da tre punti, diventando così uno dei migliori attacchi delle ultime quattro giornate. Sono anche una delle difese più solide e ciò li rende molto equilibrati in entrambi i lati del campo Li affronteremo in un’atmosfera calda, un clima ostico, e in un impianto che si prospetta tutto esaurito. Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta in campionato e tornare a vincere anche in Lba".

Lo stop a cui il tecnico virtussino fa riferimento riguarda la brutta sconfitta di lunedì sera quando l’Olimpia Milano si è imposta nettamente sul campo dei bianconeri. Quel risultato aveva rinforzato l’ipotesi di cercare sul mercato un rinforzo, tesi che non si è concretizzata perché tra il club del presidente Massimo Zanetti e il lungo anconetano Achille Polonara anche in questa occasione non si è raggiunto un accordo, nonostante vi sia stato anche un lungo corteggiamento estivo.