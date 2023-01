La Virtus ritrova il sorriso Ma c’è subito l’Eurolega

Virtus Bologna

87

Scaligera Verona

82

VIRTUS : Cordinier 10, Mannion 12, Belinelli 15, Pajola 8, Bako 2, Jaiteh ne, Shengelia 10, Hackett 8, Mickey 18, Camara 2, Weems 2, Abass. All. Scariolo.

SCALIGERA VERONA: Cappelletti 13, Smith 12, Holman 13, Ferrari ne, Casarin 3, Johnson 4, Bortolani 23, Candussi ne, Rosselli 2, Anderson, Udom 6, Sanders 6. All. Ramagli

Arbitri: Bartoli, Borgioni, Valleriani.

Note. Parziali: 24-17; 49-42; 68-62. Tiri da due: 2132; 1935. Tiri da tre: 828; 1021. Tiri liberi: 2126; 1418. Rimbalzi: 35; 24.

di Massimo Selleri

La vendetta dei tanti ex - dall’applauditissimo coach Alex Ramagli a Guido Rosselli passando per Alessandro Cappelletti sono stati tutti tesserati della Virtus - non si consuma perché a Verona è mancano quel pizzico di esperienza in più su cui, invece, ha potuto contare la Segafredo. E’ arrivata così una vittoria che che, come tale, fa sempre bene anche se ha confermato una serie di dubbi che continuano a riguardare l’assortimento del roster. Nel prepartita il tecnico bianconero ha comunicato come non ci sia pace per la sua squadra e se da una parte si è contenti per rientro di Awudu Abass, dall’altra le prime notizie riguardanti Semi Ojeleye parlano di un infortunio serio e lungo alla coscia destra. L’ala nigeriana non ci sarà per un po’ di tempo e siccome il suo talento e il suo fisico venivano per lo più utilizzati in Eurolega, ora la panchina dovrà inventarsi qualcosa per la partita di domani sera, quando sotto le Due Torri arriverà la Stella Rossa di Belgrado. Fuori anche Iffe Lundberg per un problema a un dito della mano destra, il terzo straniero a non prendere parte alla gara contro Verona è Milos Teodosic, lasciato a riposo in previsione della gara contro i suoi connazionali.

Scontate le difficoltà offensive non potendo contare sulla fantasia del suo fuoriclasse, il secondo aspetto su cui è mancata la Virtus è stata la difesa, perché 82 punti in casa non dovresti mai e poi mai incassarli. I padroni di casa, che comunque sono stati sempre avanti, arrivano anche sul +11 (34-23), ma gli ospiti hanno la forza di non demoralizzarsi da questa prima fiammata e appoggiandosi a Giordano Bortolani, arrivano anche a -2 (72-70). Qui c’è qualche ingenuità di troppo da parte degli scaligeri che, però, ringraziano i bolognesi per il fatto di prendere dei minimi vantaggi senza mai sferrare il colpo del ko. A 18’’ dalla fine una tripla dell’esterno siciliano fissa il punteggio sull’84-82. Qui a Ramagli non resta che chiedere il fallo sistematico. La mano di Jordan Mickey, mvp dell’incontro, dalla lunetta non trema e c’è un 22 che costringe gli avversari ad avere ancora più fretta con Bortolani che stavolta sbaglia dalla lunga distanza. Con 7’’ da giocare i liberi toccano ad Alessandro Pajola buono il primo, mentre il secondo non va e la partita finisce qui.