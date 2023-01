La Virtus serra i ranghi e guarda avanti

di Massimo Selleri

Guardare avanti cercando di superare le insoddisfazioni per quello che dal mercato non è arrivato e provando a fare giocare al meglio la squadra senza lasciare indietro nessuno. E’ quello che la Virtus chiede a Sergio Scariolo in un momento cruciale della stagione con la V nera che domani sera alla Segafredo Arena deve vincere contro il Panathinaikos per rimettersi in corsa verso i playoff di Eurolega. Domenica scorsa il coach bianconero ha esternato la sua difficoltà nel gestire un gruppo dove non ci sono lunghi italiani che possano tenere il campo sia in campionato che in Europa, dato che le regole della serie A pongono dei vincoli sul numero di stranieri che si possano mettere a referto. Sempre al termine della partita con Venezia, la dichiarazione – "Belinelli può dare una mano" – lasciava intendere come il capitano virtussino non fosse tra i primi attori della squadra con il Beli che pare non avere preso affatto bene questa frase. Affermazioni che potevano innescare un polverone e che la società ha deciso di attutire ricordando a tutti che i panni sporchi si lavano in famiglia.

Il club ritiene che sia giusto che il tecnico indichi come cambiare il roster per migliorarlo, ma spetti comunque alla società decidere se accontentarlo oppure no. Tradotto in termini pratici questo significa che se un giocatore fa una richiesta che non è in linea con quelle che sono le linee che la Segafredo si è data, allora l’operazione non si fa. Questo è quello che è capitato con Achille Polonara, ma non è detto che se il mercato dovesse offrire un’altra opportunità, la Virtus non la valuti. Per il momento, però, si va avanti così, sapendo che quello bolognese resta comunque il secondo budget in Italia, davanti c’è solo Milano, e che la presenza di Milos Teodosic sia garanzia del fatto che la squadra possa essere una vera mina vagante in Europa.

In conclusione per i vertici bianconeri la priorità è quella di mettere insieme i pezzi e di fare ritrovare alla squadra quelli che dovevano essere i suoi punti di riferimento, vale a dire Teodosic, Daniel Hackett e Toko Shengelia. Non va dimenticato che a fine mese dovrebbe rientrare anche Awudu Abass e che questa potrebbe essere una aggiunta importante per allargare le rotazioni e dare un po’ di fiato a chi fino a qui ha fatto gli straordinari.

La gara di domani dovrebbe essere accompagnata da una buona cornice di pubblico, con circa 8mila spettatori, tenendo presente che ci sarà anche una buona rappresentanza dei tifosi del Pana, vista la corposa comunità greca presente in Emilia Romagna.

Il modo migliore per uscire da una situazione di imbarazzo è quello di vincere le partite e da questo punto di vista la Segafredo parte con il piede giusto avendo sempre registrato un buon sostegno da parte dei propri tifosi.