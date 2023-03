La Virtus soffre e vince in rimonta Orsili decisiva contro Campobasso

VIRTUS BOLOGNA

75

MAGNOLIA CAMPOBASSO

66

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 13, Del Pero 6, Laksa 16, Rupert 8, Andrè 2; Barberis 3, Orsili 11, Parker 16, Cinili, Dojkic ne. All. Ticchi.

LA MOLISANA CAMPOBASSO: Battisodo, Trimboli 8, Parks 33, Abdi 5, Millapie 8; Togliani 7, Kacerik 1, Giacchetti, Quinonez 4, Vitali ne, Del Sole ne. All. Sabatelli.

Arbitri: Centonza, Roiaz, Coraggio.

Note: parziali 22-19, 40-43, 54-56.

La Virtus fatica, ma batte Campobasso e raggiunge la testa della classifica. Contro un’avversaria coriacea e che già adesso promette battaglia in vista dello scontro diretto nei quarti di Coppa Italia, la formazione di Giampiero Ticchi vince, centra la 14 vittoria consecutiva e raggiunge, con il vantaggio dello scontro diretto, Schio in cima all’A1. Bianconere costrette a fare a meno di Dojkic, a disposizione a onor di firma, e anche di Zandalasini, colta da stato febbrile alla vigilia della sfida. In campo la formazione di Ticchi soffre a contenere Parks, 33 punti alla fine, e concede qualche rimbalzo di troppo alle molisane.

La sfida rimane sempre sul filo dell’equilibrio con la Virtus avanti di 9 punti in apertura, ma Campobasso che rimane sempre in scia e mette la freccia chiudendo all’intervallo sul 40-43. Ad inizio ripresa la Magnolia allunga sul +10 al 23’ sul 40-50, ma nel momento di maggiore difficoltà la Virtus trova le energie per l’aggancio a quota 51 al 27’ dopo un parziale di 11-1. A decidere la sfida è Alessandra Orsili che con la squadra sotto 61-62 al 34’, infila 3 triple e consente alla Virtus di allungare.

Nel finale Laksa e Pasa mettono i canestri della staffa.

Le gare: Ragusa-Lucca 78-87, Crema-Sassari 65-61, Moncalieri-Venezia 66-79, Geas-Valdarno 70-52, San Martino-Faenza 86-57, Schio-Brixia 96-54.

La classifica: Virtus e Schio 44, Venezia 40, Sassari 36, Geas 32, Campobasso 26, Ragusa 24, Crema, San Martino 20, Moncalieri 14, Faenza e Lucca 12, San Giovanni 8, Brixia 4.

Filippo Mazzoni