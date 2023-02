La Virtus torna al lavoro

Dopo due giorni di meritato riposo la Virtus torna oggi in palestra. Il primo appuntamento in agenda è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì quando la Segafredo sarà impegnata a Istanbul ospite del Fenerbahce. Si tratta di una gara tutta in salita per i bianconeri che, però, in questa loro esperienza di Eurolega sono abituati a sorprendere sia in positivo che in negativo. Certo che lo stato di forma di Belinelli e di Teodosic (foto Schicchi) sono due fattori fondamentali per i risultati di una squadra che con il rientro di Awudu Abass ha la possibilità di dare maggiore sostanza difensiva nel settore delle ali. La vittoria con il Baskonia ha consentito alla formazione di Scariolo di fare un passo in avanti verso l’ottavo posto, ma in una classifica così corta l’impressione è che fino alla fine regnerà l’incertezza e che sarà necessario mettere a segno qualche colpaccio per riuscire ad entrare nella griglia dei playoff. Per come sono andate fino a qui le cose bisogna anche dire che è una buona notizia che la finestra delle nazionali non abbia causato nuovi infortuni nel roster. In particolare Shengelia ieri ha giocato la sesta partita in 11 giorni, un vero tour de force per il lungo georgiano che è stato davvero spremuto nei due impegni per la qualificazione ai campionati del mondo che si disputeranno in Giappone, Indonesia e nelle Filippine dal 26 agosto e dal 10 settembre. Si prevede un’altra estate di straordinari per tutti i bianconeri convocati.

Massimo Selleri